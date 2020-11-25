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Деструктивные силы в Украине хотят протолкнуть импорт электричества из России, – экс-глава СБУ

25 ноября, 12:21

Инна Бабур Инна Бабур

Наливайченко заявил, что прямые убытки украинской энергетики от импорта тока из России в 2019-2020 составили 3 млрд грн

Отдельные политики и чиновники продолжают попытки возобновить закупки электроэнергии из России и Беларуси вопреки национальным интересам Украины. Об этом заявил народный депутат, бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, пишет "Главком".

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"Во многом благодаря настойчивой позиции народных депутатов, в частности нашей Временной следственной комиссии, нам удалось прекратить преступный импорт. Однако сегодня деструктивные силы внутри Украины до сих пор пытаются протолкнуть российское и белорусское электричество. В том числе ходят разговоры о закупке электроэнергии с белорусской АЭС, что в нынешних условиях недопустимо", – написал нардеп на своей странице в Facebook.

По его словам, только прямые убытки украинской энергетики от импорта тока из России в 2019-2020 годах составили 3 млрд грн.

Нардеп отметил, что сегодня запрет на закупку тока у страны-агрессора действует до завершения карантина. Чтобы обезопасить страну от повторения кризиса, российский импорт нужно запретить на законодательном уровне, убежден экс-глава СБУ.

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В качестве примера защиты национальных интересов в вопросе закупки тока в России Наливайченко привел страны Балтии, которые реализуют курс на полную синхронизацию с ЕС.

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Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.

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энергетика Россия кризис электричество импорт Валентин Наливайченко
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