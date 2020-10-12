Дело "Роттердам+" закрыто из-за недостаточности доказательств, — и. о. руководителя САП

Дело "Роттердам+" закрыто прокурором в связи с тем, что собранных следствием материалов недостаточно для доказательства вины подозреваемых ранее лиц. Об этом сообщил и. о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук в интервью агентству "Украинские новости", пишет "Politeka".
"Согласно информации, которую имею, дело закрыто из-за того, что прокурор не усматривал возможности доказательства виновности, в том числе и относительно убытков в понимании УПК Украины вне разумного сомнения", – сообщил и. о. руководителя САП.
Максим Грищук также прокомментировал скандальную экспертизу по делу "Роттердам+", которой недавно заинтересовалось Государственное бюро расследования. По словам и. о. руководителя САП, НАБУ не сообщало прокуратуре об этой новой экспертизе, выполненной частным экспертом Ириной Педь.
Напомним, дело "Роттердам+" закрыто 27 августа 2020 года из-за отсутствия состава преступления. Такое решение САП приняла после получения финальной экспертизы СБУ, которая не подтвердила ущерб или вред от действия формулы.
24 сентября Высший антикоррупционный суд отклонил иск экс-нардепа Виктора Чумака и признал решение САП о закрытии дела "Роттердам+" законным и обоснованным.
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