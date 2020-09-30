Цифра дня. Учителям повысят зарплаты – на это заложены миллиарды гривен

На зарплаты 400 тысячам учителей в Украине в 2021 году потратят 102,5 млрд гривен. Это почти 59% от всей суммы, которую заложили на образование в проекте госбюджета-2021. По расчетам Минфина, такие расходы позволят поднять зарплаты учителей в среднем на 30%.
В целом, согласно проекту бюджета, расходы на сферу образования в 2021 году будут на 34 млрд гривен выше, чем в 2020-м. Эта сумма практически достигает 7% ВВП, которые и должны закладываться на образование по закону "Об образовании".
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Напомним, ранее также стало известно, во сколько Украине обходится один школьник. Анализ показал, что обучение детей в селах стоит государству значительно дороже, чем в городах.
А о том, как в Украине собираются изменить систему образования, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Вместо старших классов – лицеи, колледжи и профтехи: как изменится школа".
Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине
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