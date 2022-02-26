Что ждет Россию, когда ее отключат от SWIFT

Это значительный шаг к международной изоляции оккупантов за агрессию против Украины

Расплата за Украину будет серьезной. Коллаж "Сегодня"

Запад начал техническую подготовку к отключению России от SWIFT. Такое решение нанесет мощный удар по банковской системе страны-агрессора и в целом по экономике. Об этом рассказал народный депутат Даниил Гетманцев.

SWIFT – это система обмена операционными и финансовыми сообщениями между банками/фининститутами-участниками системы (а это 11 тысяч участников по всему миру).

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"Если отключить РФ, то она не сможет проводить банковские платежи с банками, использующими SWIFT (это все операции по текущему и финсчету – экспорт, импорт, инвестиции). Русские не смогут своими картами и со своих счетов платить за границу и за границей, если счета у банка корреспондента в SWIFT", – объяснил Гетманцев.

По его словам, платежи внутри России не остановятся, т.к. у них есть своя платежная система "Мир".

"Останется также экзотика – платежи за наличку, "крипту", золото, другие системы типа "Вестерн юнион". Но факт остается фактом, платежи с цивилизованным миром для них резко усложнятся. Это значительный шаг к международной изоляции РФ, но судя по всему, они к этому и стремятся", – резюмировал нардеп.

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Россию настигает наказание за войну

Сегодня Германия поддержала отключение России от SWIFT. Отметим, что Германия была последней страной, которая до сих пор воздерживалась от введения этой жесткой меры против Москвы.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после переговоров с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо сказал, что в Риме есть согласие на поддержку решения о запрете России на SWIFT. Такую же позицию он получил от Франции.

А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не блокирует отключение России от межбанковской системы SWIFT и хочет организовать прямые переговоры в Будапеште, чтобы восстановить мир в Украине.

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24 февраля США ввели санкции против банков РФ, где больше триллиона долларов. Крупные банки отсоединяют от американской финансовой системы.

ЕС и Великобритания ввели санкции лично против Путина и Лаврова – их счета будут заморожены.