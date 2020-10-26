Цены на газ в Украине в 2020: запасов много, стоит дорого

С началом отопительного сезона цены на газ активно пошли вверх, достигнув в октябре 6000 грн

Теплая зима 2019-2020 гг. привела к падению стоимости газа в Украине в конце весны до 2 000 грн за тысячу кубометров. Однако с началом отопительного сезона цены активно пошли вверх, достигнув в октябре 6 000 грн. При этом отметки ноября обещают быть еще выше – ресурсы голубого топлива продают в диапазоне 6 400 – 6 500 грн за тыс. куб. м.

Каковы причины стремительного роста цен на газ в Украине? Поможет ли здоровая конкуренция поставщиков размерам коммунальных счетов и сколько придется отдавать за тысячу кубометров газа зимой 2020 г. – в аналитическом материале.

Почему дорожает европейский газ

Средняя цена европейского газа за вторую неделю октября составила $171 за тыс. куб. м, а уже 22 октября была достигнута отметка в $181. Такой стремительный рост произошел впервые с ноября 2019 года.

Многие трейдеры заявляют, что не видят серьезных предпосылок для подорожания газа – несмотря на старт отопительного сезона, сильных холодов страны Европы пока не ожидают, а хранилища региона забиты практически под завязку.

На рост цен, по мнению CEO провайдера энергии ETG.UA Владимира Шведкого, повлияло сокращение потока голубого топлива из Норвегии. Забастовки профсоюзов на предприятиях местного поставщика LNG Hammerfest привели к тому, что он прекратил работу до начала 2021 года.

К дополнительным причинам роста цен на газ в Европе можно отнести сезонное снижение выработки электроэнергии в осенний период, а также безветренную погоду, которая внесла коррективы в результативность работы немецких ВЭС. Часть газа была отправлена в Азию в связи с перезапуском местных производственных мощностей.

Цены на газ в Украине в октябре: полет хороший

С 2015 года основной поставщик газа в нашей стране – Европа, поэтому ситуация на ее рынках прямо влияет на стоимость голубого топлива в Украине.

Так, если средневзвешенная цена на природный газ в августе держалась на уровне 4 238,69 грн/тыс. куб. м, то в октябре она поднялась до 5 466,31 грн/тыс. куб. м.

На рынке появилось большое количество поставщиков газа, и у потребителей есть возможность выбирать, считает министр финансов Сергей Марченко. По его мнению, именно благодаря этому средние цены в 2020-2021 годах будут ниже, чем за прошлый период.

Не согласен с таким прогнозом президент ассоциации "Газовые трейдеры Украины" Андрей Мизовец. Эксперт считает, что даже запуск (с 1 августа) рынка газа не помог избавиться от доминирования гигантов сектора, а мелкие игроки пока лишь "тренируются", не являясь полноценными конкурентами.

В сторону стабильности цен на газ в 2020 году выступает и фактор внутренних запасов, о котором упоминает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Так, ПХГ на данный момент заполнены 27,7 млрд куб. м газа – подобный уровень в последний раз был достигнут в 2010 году. При этом годовая потребность страны в газе – всего 30 млрд куб. м, а добыча составляет 20 млрд куб. м.

С приходом холодов текущая стоимость газа все же будет повышена. В этом уверен премьер-министр Денис Шмыгаль, отмечая, что цены останутся ниже, чем в прошлом году.

Цены на газ для потребителей осенью-зимой 2020

Конкуренция между поставщиками газа и огромный объем запасов в хранилищах страны все же не могут изменить основную тенденцию. Вывод неутешительный – цены на газ в Украине зимой 2020-2021 гг. продолжат расти. Особенно сильно это отразится на гражданах, которые не успели заключить долгосрочные контракты по фиксированной стоимости.

В зимний период увеличение стоимости тепла для потребителей на 10-15% будет происходить каждый месяц. По оценкам главы департамента коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олега Попенко, закономерно ожидать роста задолженностей, ведь значительная часть населения предпочтет откладывать деньги на еду и "черный день", а не платить по коммунальным счетам.

По материалам: iSpace News

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