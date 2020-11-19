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Цены на энергорынке полностью коррелируются с европейскими, – Чех

19 ноября, 15:48

Инна Бабур Инна Бабур

Сезонные колебания цен присущи энергетическим рынкам

Ценовая ситуация на украинском рынке электроэнергии полностью коррелируется с европейскими тенденциями. Об этом в эфире телеканала "Украина24" сообщил экс-замминистра энергетики Сергей Чех, пишет "Politeka".

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"Сезонные колебания они вообще присущи энергетическим рынкам, колебания цен. Энергетика наша в этом не исключение и, кстати, коррелируется с соседними европейскими рынками. Те, которые присоединены к острову Бурштынской ТЭС", – отметил Чех.

При этом по данным ГП "Оператор рынка", оптовые цены (на рынке на сутки наперед) в энергоострове Бурштынской ТЭС являются самыми низкими среди сопредельных стран, за исключением Словакии.

При цене 44,9 евро/МВт-час в зоне Бурштынской ТЭС по состоянию на 19 ноября, цена в Польше составляет 46,84 евро/МВт-час, в Румынии и Венгрии – 50,15 евро/МВт-час.

Также, по словам Чеха, на текущий рост цен в Украине повлияли ремонты энергоблоков на Запорожской АЭС и резкое повышение потребления из-за похолодания.

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В целом, розничные цены для промпотребителей в ноябре повысились на 12% по сравнению с октябрем и на 4,4% по сравнению с сентябрем.

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"Вообще-то цены у наших потребителей выросли несущественно по сравнению с началом реформ. В начале реформ в июле 2019 они были больше, чем сегодня. Было 2,5 грн, сегодня 2,35 грн/кВт-час у конечного потребителя на промышленных предприятиях крупных на среднем классе напряжения", – подытожил Чех.

Напомним, в середине ноября из-за резкого похолодания существенно возросло потребление электроэнергии. Из-за задержки с завершением плановых ремонтных работ на энергоблоках АЭС, энергосистема испытывала определенный дефицит мощности, что привело к временному росту цен.

Соответственно, в сравнении с октябрем, оптовые цены на электроэнергию выросли на 17%.

В Минэнерго заявили, что уже в ближайшее время энергоблоки АЭС получат разрешение Госатомрегулирования на включение в работу и это будет способствовать стабилизации ценовой ситуации.

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