Бюро экономической безопасности возглавил Вадим Мельник – нардеп

Председателем Бюро экономической безопасности назначен глава ГФС Вадим Мельник. Об этом, ссылаясь на собственные источники, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Согласно моим источникам в Кабмине председателем Бюро экономической безопасности назначен Вадим Мельник", – написал он.
Что известно о новом (по словам нардепа) главе БЭБ
- Вадим Мельник родился 2 мая 1972 года в Житомире.
- Образование – высшее: Харьковский военный университет в 1994 году, специальность – радиотехнические средства, квалификация – радиоинженер, Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого в 2000 году, специальность – правоведение, квалификация – юрист.
- Научная степень – кандидат юридических наук.
- Владение языками – украинский, английский (свободно).
Карьера:
- 08.1989 – 09.1999 – прохождения военной службы в Вооруженных силах Украины;
- 02.2000 – 09.2014 – прохождения службы в налоговой милиции в органах ГНА, ДПС, Миндоходов;
- 09.2014 – 09.2016 – начальник Главного следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы Украины;
- 12.2016 – 02.2018 – доцент кафедры финансовых расследований Университета Государственной фискальной службы Украины;
- 04.2018 – 10.2020 – преподаватель, докторант кафедры административного, хозяйственного права и финансово-экономической безопасности Сумского государственного университета;
- 10.2020 – 12.2020 – менеджер Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця";
- С 12.2020 – председатель Государственной фискальной службы Украины.
Как известно, с 16 июня комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Бюро экономической безопасности объявила отбор кандидатур. Среди кандидатов на эту должность Кабмин выбрал троих финалистов, которых определила комиссия во главе с Тимофеем Миловановым. Двое из них – Вадим Мельник и Атилла Ковчи – многолетние сотрудники фискальных органов и Налоговой милиции. Третий – Василий Горбаль, известный банкир и экс-депутат от Партии Регионов.
Создание и цели БЭБ
12 мая 2021 года правительство создало Бюро экономической безопасности, которое будет заниматься расследованием всех преступлений в сфере экономики. Верховная Рада приняла закон о БЭБ еще в январе, позже Кабинет министров принял соответствующее постановление.
В мае президент Владимир Зеленский указом №197/2021 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым определен состав комиссии для проведения конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности(БЭБ).
Тогда в состав комиссии вошли директор Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко, внештатный советник главы Офиса президента Тимофей Милованов, а также заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко.
Чем будет заниматься бюро
Основной функцией БЭБ будет аналитическая работа, а не силовые полномочия. Бюро будет анализировать информацию и определять бенефициаров финансовых операций, присутствует ли нарушение закона в обращении средств тех или иных частных или государственных структур.
Силы БЭБ будут направлены на противодействие правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства. Бюро станет единственным госорганом, ответственным за борьбу с экономическими преступлениями.
Кроме того, БЭБ наделят полномочиями СБУ и налоговой. Последние, в свою очередь, сфокусируются на выполнении задач, напрямую связанных с безопасностью государства и контрразведывательной деятельностью в сфере экономики.
Итак, БЭБ возьмет на себя следующие функции:
- Выявление зон риска в сфере экономики.
- Оценка рисков и угроз экономической безопасности государства, наработка способов их минимизации и устранения.
- Предложения по устранению предпосылок для создания преступных схем в сфере экономики.
- Обеспечение экономической безопасности государства путем предупреждения, выявления, пресечения, расследования уголовных правонарушений, посягающих на функционирование экономики государства.
- Сбор и анализ информации о правонарушениях, влияющие на экономическую безопасность государства.
- Выявление и расследование правонарушений, связанных с получением и использованием международной технической помощи.
- Выводы и рекомендации для государственных органов с целью повышения эффективности в сфере экономики.