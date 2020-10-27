Без выпуска ОВГЗ Минфином страну ждет коллапс энергосистемы и банкротство "Укрэнерго", – нардеп Ефимов

Если государство не найдет способ погасить задолженность на энергорынке через механизм выпуска ОВГЗ, в энергосистеме наступит коллапс, а НЭК "Укрэнерго" станет банкротом.

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Об этом заявил народный депутат, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Максим Ефимов.

Депутат напомнил, что с марта текущего года производители "зеленой" электроэнергии получали лишь 4% оплаты за поставленный ток, что привело к накоплению значительных долгов перед ними. По его мнению, власть должна найти способ решить проблему погашения задолженности, в противном случае страну ожидает коллапс в энергосистеме.

"Сейчас мы пришли к ситуации, в которой уже вариантов нет, нужно гасить чем-то. Потому что в противном случае "Укрэнерго" как системный оператор страны будет банкротом, потому что он является ответчиком перед "Гарпоком" за отгруженную электроэнергию по закону. А это автоматически будет означать коллапс системы", – подчеркнул Ефимов.

По его словам, одним из вариантов решения проблемы задолженности может стать выпуск государственных облигаций внутреннего займа.

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"Я не вижу вариантов, наверное, других, кроме либо ОВГЗ, либо дать возможности брать кредиты, либо брать какие-то займы у международных организаций", - подчеркнул Ефимов.

По его словам, власть не пытается исправить проблемы на рынке электроэнергии.

"Государство все это время в лице разных его участников, этого государства, от НКРЭКУ начиная, заканчивая министерствами, у нас же много разных ответственных за это все было, они не работали так, как надо", – сказал нардеп.

Ранее депутат Людмила Буймистер сообщила, что проблема задолженности на энергорынке будет решена без поднятия тарифов на электроэнергию. В частности, путем принятия законопроекта "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" по поддержке производства электроэнергии из альтернативных источников энергии" (№4151), которым предлагается выпустить ОВГЗ на 19,6 млрд грн для погашения в четвертом квартале 2020 года долга перед производителями "зеленой" энергии.

Напомним, 1 августа вступил в силу Закон № 810-IX, принятый с целью реализации ключевых положений Меморандума о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ. Законом предусматривается, в частности, снижение "зеленых" тарифов, ограничение объемов ввода в эксплуатацию новых мощностей ВИЭ, введение полной ответственности за небалансы для производителей "чистой" электроэнергии с 2022 года (50% в 2021 году) и др. Также закон предусматривает обеспечение 100% выплат за произведенную зеленую электроэнергию, начиная с августа текущего года. Кроме того, закон определяет сроки и объемы погашения накопленной задолженности перед производителями ВИЭ – в четвертом квартале этого года государство должно погасить 40% задолженности (около 9 млрд грн), а остальные 60% в 2021 году.

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Как известно, для расчета с долгами перед "зеленой" генерацией НКРЭКУ предлагало с 1 декабря повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 313,07 грн / МВт-ч, то есть на 30%.

Промышленники и бизнес выступили против этого решения. Президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что повышение тарифов приведет к закрытию промышленных предприятий, росту безработицы падения экономики. А народный депутат, председатель профсоюза шахтеров Михаил Волынец прогнозирует закрытие шахт в случае роста тарифов на ток.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что повышение тарифов на транспортировку тока вызовет очередной виток роста цен на товары и услуги.

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