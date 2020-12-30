Беларусь подняла тарифы на электроэнергию для населения, с января они будут в 1,5 раза выше, чем в Украине

С 1 января полный одноставочный тариф в Беларуси в полтора раза превысит бытовой тариф в Украине

Беларусь повысила тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей до 0,23 белорусских рубля или 2,52 грн/кВт-час по текущему курсу. Об этом сообщает белорусское издание TUT.By, пишет "Znaj.ua".

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"С 1 января вырастут полные тарифы на электроэнергию. Одноставочный тариф (в том числе для нужд отопления и горячего водоснабжения) вырастет до 0,23 рубля за 1 кВт-час (сейчас — 0,2090 рубля)", – сообщает издание

По официальному курсу на 30 декабря, новые белорусские тарифы на электроэнергию для населения составят 2,52 грн/кВт-час.

В Беларуси действует сразу несколько тарифов в зависимости от наличия электроплиты или системы электрического отопления. Также действуют зонные режимы в зависимости от времени суток.

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С 1 января полный одноставочный тариф в Беларуси – 2,52 грн/кВт-час – будет ровно в 1,5 раза превышать бытовой тариф в Украине (1,68 грн/кВт-час).

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Напомним, 28 декабря правительство Украины отменило льготные 100 кВт-час, которые получали все потребители вне зависимости от уровня дохода по цене в 4 раза ниже рыночной. С 1 января для всех потребителей в Украине будет действовать единый тариф 1,68 кВт-час.

В целом, в Украине остается самый низкий бытовой тариф на электроэнергию среди всех стран-соседей, включая Молдову и Россию. По сравнению со средним уровнем в Европе, бытовой тариф в Украине остается в 4 раза ниже.

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