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Антимонопольный комитет открыл два дела против НКРЭКУ за искажение конкуренции, – Кучеренко

6 октября, 17:39

Инна Бабур Инна Бабур

По словам нардепа, еще в начале июля АМКУ во всех рекомендациях сообщал о бездействии НКРЭКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение двух дел против Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) за нарушение регулятором закона о защите экономической конкуренции. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко, пишет Politeka.

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"В конце сентября, АМКУ еще раз подтвердил факты нарушений со стороны НКРЭКУ требований законодательства и начал рассмотрение двух дел по признакам совершения НКРЭКУ нарушений законодательства о защите экономической конкуренции", - сообщил народный депутат.

По его словам, еще в начале июля АМКУ во всех рекомендациях сообщал о бездействии НКРЭКУ. Тогда национальный регулятор не только не опроверг выявленные нарушения, а признался в новых нарушениях

"Например, НКРЭКУ сообщила АМКУ, что ценовые ограничения на всех сегментах рынка были введены исключительно с целью существования перекрестного субсидирования. Ни о каком развитии экономической конкуренции при установлении ценовых ограничений речь даже не шла", – подчеркнул Кучеренко.

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Напомним, летом 2020 года АМКУ обвинил НКРЭКУ в утверждении несовершенных правил рынка, допускающих разного рода манипуляции на энергорынке. Также комитет предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации по устранению нарушений.

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Этому решению предшествовали многочисленные журналистские расследования, в частности, издание "Радио Свобода", о схемах "торговли воздухом".

Ответственность за манипуляции на энергорынке, в частности, за схему "торговли воздухом", лежит на руководстве НКРЭКУ, заявили тогда народные депутаты Алексей Кучеренко и Михаил Волынец.

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энергетика конкуренция АМКУ Волынец Алексей Кучеренко энергорынок НКРЭКУ регулирование
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