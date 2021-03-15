АМКУ назвал безосновательными обвинения "Лиги Антитраста" в адрес ДТЭК относительно низких запасов угля

АМКУ решил самостоятельно исследовать причины и последствия уменьшения запасов угля на ТЭС в осенне-зимний период

Обвинения от общественных организаций в адрес компании ДТЭК относительно низких запасов угля на тепловых электростанциях безосновательны.

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Об этом идет речь в сообщении Антимонопольного комитета, который отказался рассматривать идентичные заявления от заинтересованных активистов.

"В последние недели в Антимонопольный комитет поступают обращения "относительно действий группы компаний "ДТЭК" ... Заявления, которые уже поступили в АМКУ, не содержат информации и объяснений о возможности негативного влияния на права и интересы заявителей, вызванного уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС и выходом энергогенерирующего оборудования в аварийные ремонты. Следовательно, такие заявления органами Комитета не могут быть рассмотрены", – говорится в сообщении АМКУ.

В комитете отметили, что обращение по сути и содержанию идентичны.

В то же время АМКУ вопреки выводам НКРЭКУ, которая уже оштрафовала генерирующие компании за несоблюдение требований по минимальным запасам угля, решил самостоятельно исследовать причины и последствия уменьшения запасов угля на ТЭС в осенне-зимний период 2020-2021.

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"АМКУ по собственной инициативе расследует вопрос, связанный с уменьшением гарантированных запасов угля на складах ТЭС, и выясняет, повлияло ли это на конкуренцию, удовлетворение спроса, ценообразование", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце февраля и в начале марта НКРЭКУ обвинила государственные и частные генерирующие компании в несоблюдении формальных требований относительно минимальных запасов угля. В то же время ТЭС сообщили, что не ограничивали работу блоков, работали максимальным составом оборудования и использовали весь имеющийся на складах уголь для недопущения веерных отключений потребителей.

Также в начале марта телеканал ICTV олигарха Виктора Пинчука сообщил, что общественная организация "Лига Антитраста" обратилась в АМКУ с обвинениями в адрес тепловых электростанций компании "ДТЭК Энерго".

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