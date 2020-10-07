Абромавичус объяснил, почему ушел с поста гендиректора "Укроборонпрома"

Вопрос увольнения Айвараса Абромавичуса с поста гендиректора госконцерна "Укроборонпром" обсуждался с президентом Владимиром Зеленским еще три месяца назад.

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Об этом отставной чиновник рассказал в интервью Громадському радіо.

По его словам, отставка была ожидаемой с того момента, как он получил эту должность. И у него была договоренность с его командой в "Укроборонпроме" и Зеленским, что он будет работать на операционном уровне два-три месяца, пока не стабилизируется ситуация внутри концерна, запустится аудит, будут разработаны стратегические документы и затем команда продолжит то, что делается сейчас.

Абромавичус напомнил, что такие сложные компании, как "Укроборонпром", не реформируются. И когда президент предлагал ему эту должность, он говорил, что трансформация концерна продлится пять лет и мы еще только в ее начале.

"Я обсуждал с президентом мое увольнение за несколько дней до того, как был назначен г-н Уруский (Верховная Рада 16 июля назначила Олега Уруского вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. – Ред.). Самое главное со стороны нового министерства – не вмешиваться в кадровую политику и финансовые вопросы "Укроборонпрома". Надеюсь, они с командой "Укроборонпрома" будут иметь общее видение о трансформации концерна", – подчеркнул экс-глава госконцерна.

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Абромавичус считает, что его миссия в "Укроборонпроме" закончена, а сейчас он хочет продолжить инвестиционные проекты в сельском хозяйстве и недвижимости в странах ЕС, которыми он занимался 22 года до прихода в концерн.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Абромавичус изначально шел на должность гендиректора только на два-три месяца, чтобы начать финансовый аудит, разработать стратегические документы и привести новую команду, однако задержался на должности на 13 месяцев.

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