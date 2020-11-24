Бизнесу обещают деньги за карантин. Зеленский назвал суммы и объяснил, как получить

В Верховную Раду будут внесены законопроекты об оказании материальной помощи закрытому на коронавирусный карантин малому и среднему бизнесу.

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Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в своем новом влоге.

По его словам, в ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предполагать одноразовую материальную помощь ФОПам (в случае закрытия) и их работникам (в случае увольнения), которые закрываются на карантин выходного дня и сотрудники вынуждены не работать. Размер такой помощи помощи составит 8 тысяч гривен.

Зеленский также рассказал, как их можно получить:

зайти в приложение "ДіЯ";

ввести короткие данные;

номер банковской карты.

"Дальше – проверка данных и максимум через несколько дней 8 тысяч гривен приходят вам на карту. По расчетам, более одного миллиона граждан смогут получить помощь по этой программе, а ее общий объем составит 10 млрд грн", – сказал Зеленский.

Также будет оказана помощь бизнесу для сохранения рабочих мест. Если владелец бизнеса не закрылся, но из-за карантина сократил время работы и отправил работников в вынужденный отпуск – государство выплатит сумму, пропорциональную т.н. вынужденному простою в размере до 8 тыс. грн на одного работника.

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Зеленский также рассказал, что компенсация расходов за оплату единого социального взноса – это почти 1,5 млрд грн для почти 120 тысяч предпринимателей. Если из-за усиления карантина деятельность запрещается, вы получаете компенсацию за плату ЕСВ за своих сотрудников, добавил глава государства.

Видео: president.gov.ua

Напомним, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко выступил за введение жестких карантинных ограничений на время новогодних праздников, когда должны быть закрыты развлекательные заведения, точки общепита и непродуктовые магазины.

Также напомним, Всемирная организация здравоохранения предостерегла от снятия ограниченийна время рождественских праздников в регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Однако жесткий локдаун, как отметили в ВОЗ, также будет иметь последствия.

Все подробности в спецтеме Усиление карантина в Украине

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