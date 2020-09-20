"Я благословил эту сделку": Трамп сказал, кто спасет TikTok в США

Запрет популярной китайской видеоплатформы TikTok в США отменяется – президент Дональд Трамп одобрил продажу американского сегмента соцсети компании Oracle.

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О решении хозяина Белого дома сообщает BBC.

"Я благословил эту сделку. Я одобряю сделку концептуально", — заявил Трамп на брифинге в Белом доме 19 сентября.

Он отметил, что покупка у китайской ByteDance американской части TikTok позволил платформе сохранить свое название в США (она станет TikTok Global), но при этом она не будет связана ни с какой другой страной, включая Китай.

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Сама сделка при этом должна принести в американскую казну миллиарды долларов налогов.

Oracle является одной из крупнейших американских компаний и самым крупным в мире разработчиком программного обеспечения для организаций. Ее партнером по сделке станет одна иp самых крупных в мире сетей магазинов розничной торговли Walmart Inc.

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Дональд Трамп уверен, что после сделки безопасность данных американцев будет на уровне 100%. Команда по коммуникациям TikTok также подтвердила в своем Twitter, что договоренности с Oracle и Walmart устранили причины для беспокойства властей США, поскольку данные пользователей не будут отправляться в Китай, а будут храниться в Oracle, которая сможет проверять исходный код..

На этом фоне Министерство финансов США перенесло дату блокировки соцсети еще на неделю – с 20 на 27 сентября.

Напомним, в августе Дональд Трамп подтвердил, что часть TikTok приобретет именно Oracle, назвав эту компанию отличной, а ее владельца Ларри Эллисона "потрясающим человеком".

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Также мы писали, что в прошлом месяце глава TikTok неожиданно уволился из-за судов с администрацией Трампа.

А о том, как пользователи TikTok зарабатывают миллионы на своем видеоконтенте, смотрите в видеосюжете:

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