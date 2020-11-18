Локдаун выходного дня: как под карантин подстраиваются бутики, салоны красоты и рестораны

Чтобы не прогореть во время карантина выходного дня, веденного из-за пандемии коронавируса, бизнесмены вносят коррективы в работу своих заведений. "Сегодня" узнавали, как выкручиваются предприниматели и повлияет ли это на цены.

"На прошлой неделе мы презентовали всю новую зимнюю коллекцию, в том числе и новые зимние пальто на -20 градусов мороза", – говорит дизайнер Алина Сердюк.

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Коллекцию отшили, зато представить клиентам вживую сразу не смогли. Алина Сердюк показывает новинки шоу-рума. Говорит, на выходные, как правило, наибольший поток клиентов. Поэтому, чтобы удержать позиции, пришлось быстро искать новый формат продаж.

"Мы предложили выездные примерки, у нас работало одновременно два курьера – и в субботу, и в воскресенье. Также мы продлили график работы на один час – не до 20:00, а до 21:00", – говорит дизайнер.

Видео: Сегодня

Это сработало, говорит Алина Сердюк. Желающие попасть на примерку приходят после работы. Впрочем, дизайнер не исключает, что если карантин затянется, придется увеличить количество курьеров. Кроме того, чтобы поощрить клиента, предлагают скидки даже на новую коллекцию.

"Сегодня" побывали также в салоне красоты. Очереди на процедуры нет. С введением карантина желающих навести красоту меньше, рассказывает соучредитель салона Екатерина Вишневская. С весны клиентки сначала отказались от дорогостоящих процедур, а теперь все реже приходят даже на маникюр.

"Выходные дни, вечер пятницы, суббота, воскресенье – это 80% заработка от всей недели. И с закрытием на выходные дни это просто убыток колоссальный для бизнеса", – говорит основатель салона красоты Екатерина Вишневская.

Цена на аренду помещения, в отличие от первой волны пандемии, не изменилась. Поэтому дополнительные ограничения в графике работы ставят бизнес под угрозу.

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Страдают от карантина выходного дня кафе и рестораны. Ведь в будний день посетителей меньше, чем персонала. В то время как в выходные дни – это примерно 50% дохода в месяц.

Ресторатор с 20-летним стажем Максим Храмов говорит: за всю карьеру пережил пять кризисов, однако в таком положении оказался впервые.

"Последние месяцы совершенно естественным путем количество гостей в ресторанах уменьшается на 10-20-30%, от месяца к месяцу. И мы видим, что именно в выходные дни люди еще как-то ходили, для того, чтобы немножко отдохнуть", – говорит Максим Храмов.

Цены на аренду не снижены, сократить персонал – нет оснований. Блюда навынос для классических ресторанов прибыли практически не приносят. Поэтому с начала года в Украине уже закрылось каждое десятое заведение, говорит ресторатор Ольга Насонова.

"По сути, заведения в спальных районах пострадали больше всего. Некоторые остались без 60% выручки, некоторые без 70% выручки всей. Потому что в рабочие дни аудитории просто нет, она ​​на работе", – говорит эксперт по ресторанному бизнесу Ольга Насонова.

Увеличить цены на меню рестораторы не могут, ведь платежеспособность населения упала. Поэтому если локдаун выходного дня затянется, количество закрытых ресторанов может вырасти еще на 10%, прогнозируют эксперты.

Ранее "Сегодня" сообщали о заявлении премьер-министра Дениса Шмыгаля, который считает, что если не остановим рост эпидемии – будет полный локдаун.По его словам, карантин выходного дня должен помочь избежать этого, но если не справится, будут жесткие ограничения.

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Кроме того, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус выразил "крайнюю обеспокоенность" резким ростом заболеваемости COVID-19 в миреи заявил, что система здравоохранения оказалась у критической черты.

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