Карантин нарушает каждый шестой: в Украине проверили магазины и кафе

Каждый шестой общественный объект в Украине нарушает правила карантина, которые планируют вскоре изменить. Речь идет о нарушениях в магазинах, парикмахерских, кафе и ресторанах и так далее, сообщила Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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Так, за неделю с 7 по 14 сентября специалисты службы провели 22 155 проверок.

"Нарушения установлены на 3 899 объектах (17,6%), то есть почти на каждом шестом объекте. К нарушителям применялись соответствующие меры реагирования, в том числе дано 3425 предписаний, составлено 959 протоколов", – говорится в сообщении.

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Среди магазинов, которые торгуют продуктами, нарушения обнаружили на каждом пятом объекте. В местах торговли непродовольственными товарами – на каждом шестом. Также правила карантина нарушает каждый шестой ресторан и каждый восьмой салон красоты.

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Ранее также сообщалось, что Кабмин утвердил карантинные правила для проведения местных выборов.

А о том, как живется украинцам в регионах с "красной зоной" карантина, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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