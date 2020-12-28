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Как продвигать любой интернет-магазин

28 декабря, 10:00

Актуально

Чтобы онлайн-торговля была максимально эффективной, усилия нужны постоянно и их нужно правильно распределять

/ Фото: freepik.com

Как найти бесконечный источник клиентов, чтобы интернет-магазин давал максимум продаж? Кажется, это невозможно — раскрутить ресурс раз и навсегда. Это правда, усилия нужны постоянно, но и их нужно правильно распределять.

Как продвигать интернет-магазин и привлекать новых клиентов

  1. Расскажите о нем всем, особенно тем, кого хорошо знаете, — друзьям, родственникам. Но не будьте слишком навязчивы — ссылка на ваш интернет-магазин, например, в родительском чате может быть неуместной.
  2. Найдите партнеров. Попросту тех, кто сможет рассказать о вас. Например, вы продаете чай и в вашем городе есть продавец тортов — можно устроить взаимопиар или просто попросить рассказать о вашем интернет-магазине на их страницах. Никто не потеряет — только приобретет.
  3. Участвуйте в мероприятиях. Каждый месяц на просторах интернета проводятся различные тематические конференции, лекции и даже онлайн-вечеринки. Станьте спонсором такого события, выделите свою продукцию в призовой фонд. Сами договаривайтесь с организаторами и в подарочные наборы добавляйте в том числе визитки с адресом интернет-магазина. В продвижении любые способы хороши, но выбирайте те мероприятия, где ваш товар уместен.
  4. Реклама. Бесплатно раскрутить новый интернет-магазин не получится. Если у вас отдельный сайт, то контекстная реклама must have. Если бизнес-страница на торговой площадке — здесь продвижение включено в стоимость владения магазином. Разберемся на примере OLX.

OLX Магазин: как продавать больше?

Одна из самых известных торговых площадок Украины для бизнеса — OLX. При покупке пакета рекламных размещений для ваших товаров страница превращается в OLX Магазин с функционалом интернет-магазина. Условия для увеличения продаж здесь привычные.

  • Яркие и четкие фото товара. Сделайте свои собственные снимки с контрастным фоном и отдельно снимите детали — швы, застежки, принт, фактуру и т.д.
  • Короткие и содержательные тексты. Расскажите, какой товар на ощупь, охарактеризуйте цвет, изложите условия доставки, оплаты, скидки, если есть.
  • Уникальное оформление. Поможет вам выделяться и показать свои преимущества — несколько способов доставки, оплаты и способы связи.
  • Будьте на связи. Добавьте 2-3 номера телефона, отвечайте клиентам в чате платформы, чтобы каждый мог выбрать удобный для себя способ. Кроме того, у одного из операторов могут быть проблемы со связью, тогда другие номера подстрахуют вас. Иначе можно потерять клиентов и продажи.
  • Ищите свою рекламную стратегию. На сервисе есть три варианта платных пакетов. Кроме этого, вы больше ни за что не платите. OLX Магазин дается автоматически, вам нужно только заполнить его информацией о товарах и выбрать, что рекламировать на сервисе. Пример платных пакетов для категории "Телефоны и аксессуары":

Вы можете начать с любого пакета. Ограничений по продажам нет. Даже если вы продадите товаров на 200 000 грн в месяц, ничего доплачивать не нужно. Все платные объявления получают одинаковое количество просмотров от пользователей. Количество посещений OLX в месяц — от 25 млн человек.

Даже при большой конкуренции в нише каждый получает свою долю заказов. А тот, кто рекламную стратегию совместил с привлекательным оформлением, выходит в лидеры и получает всестороннюю поддержку от консультанта онлайн-площадки.

Прогнозировать расходы для отдельного интернет-магазина невозможно — зависит от самого магазина, честности нанятого специалиста, который взялся настраивать контекстную рекламу и SEO-продвижение. В OLX ваши объявления с товарами доступны всем посетителям. Если у вас есть офлайн-точка продаж и OLX Магазин, добавляйте ссылку в Google Мой Бизнес. Так вы подключите дополнительное продвижение через Google Поиск и Google Карты, откуда будут приходить в ваш онлайн-магазин новые посетители.

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