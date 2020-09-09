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Илон Маск вылетел из ТОП-5 рейтинга богатейших людей мира

9 сентября, 12:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Основатель Tesla за день потерял более 16 миллиардов долларов

Основатель американской компании Tesla Илон Маск, который только недавно вошел в ТОП-3 самых богатых людей мира, потерял 16,3 млрд долларов и сразу же опустился на шестую строчку в рейтинге. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

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Аналитики агентства отмечают, что снижение позиций Маска в рейтинге было бы еще большим, если бы он не получил третий транш опционов на 2,2 млрд долларов, который привязан к его пакету компенсационных выплат.

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Дело в том, что акции Tesla обвалились на 21% в ходе торгов во вторник, 8 сентября. Акции автопроизводителя упали после того, как Tesla не включили в индекс S&P 500, что застало инвесторов врасплох. Компания не попала в индекс несмотря на то, что показывала прибыль в течении четырех кварталов подряд и выполнила таким образом последний критерий для попадания в S&P 500.

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Падение стало для Tesla крупнейшим однодневным снижением в истории компании.

По словам аналитика Bloomberg Майкла Дина, невключение Tesla в индекс S&P 500 может быть связано с "вопросительными знаками в отношении устойчивости продаж нормативных эмиссионных кредитов, которые в настоящее время лежат в основе прибыли".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, как богатейший человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларов.

Также сообщалось, что Илон Маск представил межпланетный корабль для покорения Марса. Больше об этом – в видеосюжете:

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