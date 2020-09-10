Два украинских стартапа получат 100 тысяч долларов от государства

Два украинских стартапа получат государственное финансирование на общую сумму 100 тысяч долларов – Kray Technologies и TenniRobo. Об этом сообщает пресс-служба созданного прошлым летом Фонда стартапов.

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"Свои идеи представили девять стартапов на этапе seed (соревнуются за грант в 50 тысяч долларов каждый). Рады сообщить, что на заседании Наблюдательного совета фонда было принято решение профинансировать два из них", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Kray Technologies – это первые в мире автоматические дроны для внесения средств защиты растений и подкормки в полевые культуры с индустриальной производительностью (до 470 га/день), которые уменьшают стоимость внесения на 90% до 2 долл./га (на рынке США).

"Они позволяют фермеру избавиться от потерь урожая, связанных с внесением, и применить новые технологии частой подпитки, которые обещают прирост урожайности на 20-40%", – объяснили в фонде.

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TenniRobo – инновационный компактный робот для настольного тенниса, который фактически является профессиональным тренером, управляемым с помощью мобильного приложения. Устройство соединяется с мобильным телефоном через Bluetooth, и позволяет пользователю управлять любыми параметрами выстрела.

"Робот способен создавать действительно реалистичное поведение мяча – так как создает реальный человек в игре, это является большим преимуществом для спортсменов <...> Это очень полезный помощник для каждого тренера, потому что робот помогает значительно ускорить профессиональный рост спортсмена и разнообразить тренировки", - добавили в фонде.

Напомним, впервые Кабмин объявил прием заявок на финансирование фондом стартапов в декабре 2019 года.

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