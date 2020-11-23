General Motors отзывает 6 млн авто из-за скандальных подушек безопасности

Американский автоконцерн General Motors отзывает около 6 млн автомобилей из-за возможной неисправности в работе подушек безопасности фирмы Takata.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте автоконцерна.
В компании подчеркнули, что выполнят требование Национального управления дорожной безопасности при Минтрансе США.
"Несмотря на то, что на основании научных данных и результатов проверок мы не считаем необходимым отзывать автомобили, NHTSA потребовало от нас заменить воздушные подушки на указанных машинах", — отметили в General Motors, подчеркнув, что не согласны с выводами регулятора. Тем не менее, компания подчинится решению NHTSA и примет необходимые меры, говорится в заявлении.
Отзыву подлежат следующие модели авто:
- Chevrolet Silverado HD 2007–2008 гг.
- GMC Sierra HD 2007–2008 гг.
- Pontiac Vibe 2003–2010 гг.
- Saturn Astra 2008–2009 гг.
- Saab 9-2X 2005–2006 гг.
- Saab 9-3 2006–2011 гг.
- Saab 9-5 2006–2009 гг.
Напомним, в 2019 году японский автопроизводитель Toyota отзывал 1,3 млн автомобилей в США, чтобы заменить подушки безопасности Takata, поскольку при аварии они могли раскрыться с очень большой силой и выстрелить в водителя и пассажиров кусочками пластика и металла. Из-за таких инцидентов погибли 23 человека, несколько сотен получили ранения.
Ранее сообщалось, что Ford также отзывал авто из-за проблем с подушками безопасности Takata. Программа по отзыву охватила почти миллион машин. В число проблемных моделей вошли кроссоверы Ford Edge и Lincoln MKX 2010 модельного года, пикапы Ford Ranger 2010-2011 модельных годов и седаны Ford Mustang 2010-2014 модельных годов.
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