"Укрзалізниця" запускає новий поїзд – куди буде легше дістатися

Розповідаємо, на яких станція зупинятиметься новий потяг "Укрзалізниці" по дорозі

"Укрзалізниця" запускає новий потяг / Фото: уніан, Укрзалызниця, Колаж: Сьогодні

"Укрзалізниця" призначає новий поїзд "Інтерсіті+" № 743/744 сполучення Дарниця – Львів.

Про це компанія-перевізник повідомляє у соціальних мережах.

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Новий потяг почне курсувати з 9 липня. Він вирушатиме з Дарниці щочетверга та щосуботи о 12:27 та прибуватиме до Львова о 22:03.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме у п'ятницю та неділю о 07:08 і прибуватиме на Дарницю о 16:08.

Потяг зупинятиметься на станціях Київ-Пасажирський, Святошин, Коростень та Дубно.

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"Квитки вже доступні для придбання у касах вокзалів, у чатботі "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger та на сайті booking.uz.gov.ua", - зауважили в компанії.

"Укрзалізниця" підняла тарифи

24 червня у Міністерстві юстиції зареєстрували документ, яким передбачають підвищення тарифів на перевезення вантажів залізницею.

Таким чином підвищено ціни на усі 20 видів вантажів, а коефіцієнт зріс на 70%. Планову індексацію тарифів провели з 1 липня.

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Зазначається, що таке підвищення тарифів дасть змогу перевізнику заробити понад 11 мільярдів гривень до кінця 2022 року – компанія давно просила про це уряд.

"Сьогодні" писали про новий потяг до Польщі та розповідали, коли у вагонах "Укрзалізниці" з’явиться інтернет від Starlink.