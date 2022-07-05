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"Укрзализныця" запускает новый поезд – куда будет легче добраться

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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5 июля, 17:13
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Рассказываем, на каких станциях будет останавливаться новый поезд "Укрзализныци" по дороге
"Укрзализныця" запускает новый поезд
"Укрзализныця" запускает новый поезд / Фото: УНИАН, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" назначает новый поезд "Интерсити+" № 743/744 сообщением Дарница – Львов.

Об этом компания-перевозчик сообщает в социальных сетях.

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Новый поезд начнет курсировать с 9 июля. Он будет отправляться с Дарницы по четвергам и субботам в 12:27 и будет прибывать во Львов в 22:03.

В обратном направлении поезд будет отправляться по пятницам и воскресеньям в 07:08 и прибывать на Дарницу в 16:08.

Поезд будет останавливаться на станциях Киев-Пассажирский, Святошин, Коростень и Дубно.

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"Билеты уже доступны для приобретения в кассах вокзалов, в чат-боте "Укрзализныци" в Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger и на сайте booking.uz.gov.ua", - отметили в компании.

"Укрзализныця" подняла тарифы

24 июня в Министерстве юстиции зарегистрировали документ, предусматривающий повышение тарифов на перевозку грузов по железной дороге.

Он предполагает повышение цен на все 20 видов грузов, а коэффициенты повышены на 70%. Плановую индексацию тарифов провели с 1 июля.

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Отмечается, что такое повышение тарифов позволит перевозчику заработать более 11 миллиардов гривен до конца 2022 года – компания давно просила об этом правительство.

"Сегодня" писали о новом поезде в Польшу и рассказывали, когда в вагонах "Укрзализныци" появится интернет от Starlink.

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Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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