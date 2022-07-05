Из Киева в Варшаву за 4 часа! Украинцы будут ездить в Польшу по-новому

Подобный проект сотрудничества Польши и Украины обсуждали еще в 2019 году

Скоростное железнодорожное сообщение запустят в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина и Польша в ускоренном порядке запустят скоростное сообщение между Киевом и Варшавой. На проект выделят около 1,2 млрд долларов.

Информация об этом содержится в Плане обновления Украины.

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Время в пути по этому маршруту составит около 4-х часов.

Действия по реализации проекта, как сообщало Министерство инфраструктуры, Украина и Польша синхронизировали еще до войны. Да и вообще говорят об этом еще с 2019 года, с тех пор как анонсировали запуск скоростного железнодорожного маршрута Киев-Львов-Варшава-Берлин.

Бесплатных билетов на поезда больше не будет

С 1 июля украинские переселенцы смогут путешествовать только на общих условиях, без права на бесплатный проезд поездами РКР Intercity.

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Гражданам Украины без исключения придется покупать билет на полную стоимость. До 30 июня граждане Украины имели право бесплатно путешествовать на поездах РКР Intercity только в городах на восточной границе.

Напомним, что общественные организации решили выплатить украинцам в Польше с картой поляка по 1500 злотых (11400 грн) на взрослого и 750 злотых (5700 грн) на детей.

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