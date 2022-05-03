"Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг на 3 травня

Сайт "Сьогодні" докладно розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом

"Укрзалізниця" евакуює людей щодня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Сьогодні, 3 травня, вирушить лише один.

Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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На вівторок, 3 травня, "Укрзалізниця" призначила лише один потяг:

16:30 — 234/233 Покровськ — Львів.

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

Евакуація маріупольців

3 травня погоджено евакуацію мирного населення з Маріуполя. Евакуаційна колона забиратиме людей із Луначарського кільця поблизу Бердянська о 07:00.

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"За підтримки ООН та Червоного Хреста на завтра (3 травня, — ред.) погоджено евакуацію мирного населення. Точка збору – Луначарське кільце біля Бердянська. Початок о 7:00", – йдеться у повідомленні міськради Маріуполя.

Раніше мер Маріуполя Бойченко розкрив деталі операції з евакуації з "Азовсталі".

Також ми писали про те, що окупанти взяли в полон водія евакуаційного автобуса з Попасної.