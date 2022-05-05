"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 5 травня

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Сьогодні, 5 травня, вирушить лише один.
Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".
На четвер, 5 травня, "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг:
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В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.
Зеленський просить ООН про евакуацію поранених з "Азовсталі"
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Він попросив посприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.
Зеленський подякував генеральному секретарю за його зусилля з евакуації українських громадян з "Азовсталі". Крім того, він проінформував Гутерреша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.
Глава держави подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах.
"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", – зазначив Зеленський.
Президент звернувся до Генсека ООН з проханням сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.
"Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку", – сказав глава держави.
Додамо, що евакуації також потребують люди з Луганської області.
Тако ми писали, як евакуюватися та знайти безплатне житло в Україні переселенцям.