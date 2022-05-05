"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 5 травня

Сайт "Сьогодні" докладно розповість, до якого міста України можна евакуюватися потягом

"Укрзалізниця" евакуює людей щодня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Сьогодні, 5 травня, вирушить лише один.

Відповідна інформація з'явилася на сайті "Укрзалізниці".

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На четвер, 5 травня, "Укрзалізниця" призначила один евакуаційний потяг:

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп

В "Укрзалізниці" додали, що час відправлення може змінюватись.

Зеленський просить ООН про евакуацію поранених з "Азовсталі"

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем. Він попросив посприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.

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Зеленський подякував генеральному секретарю за його зусилля з евакуації українських громадян з "Азовсталі". Крім того, він проінформував Гутерреша про успішне проведення першого етапу, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 людину, та висловив сподівання на успішне продовження евакуаційної операції, яка ще триває.

Глава держави подякував ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста, які продемонстрували можливість досягнення прогресу в найскладніших гуманітарних кризах.

"Про роль ООН та МКЧХ у цьому дізнався весь світ. Це продемонструвало, що міжнародні організації можуть бути дієвими", – зазначив Зеленський.

Президент звернувся до Генсека ООН з проханням сприяти у вивезенні з "Азовсталі" усіх поранених.

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"Під загрозою – життя людей, які залишаються там. Для нас важливий кожен і кожна. Просимо вашого сприяння у їх порятунку", – сказав глава держави.

Додамо, що евакуації також потребують люди з Луганської області.

Тако ми писали, як евакуюватися та знайти безплатне житло в Україні переселенцям.