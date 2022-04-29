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"Укрзалізниця" призначила евакуаційні потяги на 29 квітня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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29 квітня, 03:53
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Сайт "Сьогодні" детально розповість, до яких міст України можна евакуюватися потягом
Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 29 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"
Розклад евакуаційних рейсів "Укрзалізниці" на 29 квітня/Фото: "Укрзалізниця", колаж: "Сьогодні"

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги, щоб вивезти українців з гарячих точок. На 29 квітня призначено 5 потягів.

Про це повідомили у пресслужбі компанії та опублікували графік.

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У п'ятницю залізничники вивозитимуть людей, зокрема, із Запоріжжя та Покровська. Потяги курсуватимуть за такими маршрутами:

  • 11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;
  • 14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1;
  • 16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;
  • 06:00 — 209/210 Івано-Франківськ — Харків-Пас.

ООН не братиме участі в евакуації людей з "Азовсталі"

Недовго Москва "гарантувала" гуманітарні коридори з окупованих нею українських міст, що було обіцяно президентом Росії Володимиром Путіним генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу під час візиту останнього до Кремля 26 квітня. Щойно Антоніу Гутерреш залишив російську територію, Путін відразу ж забрав назад свої слова, в які, до речі, у Києві не вірили.

"Ця тема була паном Гутеррешем озвучена, і вона далі опрацьовуватиметься. Якихось конкретних домовленостей у цій галузі не було", – сказав прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков журналістам, відповідаючи на прохання прокоментувати відповідну пропозицію генсека ООН.

Нагадаємо, нещодавно з Луганської області вдалося евакуювати 95 мирних жителів.

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Евакуація інколи закінчується трагедією, як-от декілька днів тому, коли окупанти розстріляли людей під час виїзду з Кремінної.

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