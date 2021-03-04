Скільки коштує літак? Найдешевші та найдорожчі моделі Airbus і Boeing

Найпопулярніші моделі пасажирських літаків у світі виробляють дві конкуруючі компанії Airbus і Boeing. Більшість авіакомпаній замовляють авіалайнери саме у цих виробників.
Наскільки це дорого, дізнавалися аналітики спеціалізованого порталу Avianews.
Найдешевший літак:
- У Airbus – A318 на 100 місць за 77,4 млн доларів.
Через низьку ефективність модель не користується успіхом у авіакомпаній і фактично знята з виробництва. Більш відома модель з аналогічною місткістю і більшою паливною ефективністю – A220-100 – стане в 81 млн дол.
- У Boeing – літак 737-700 за 89,1 млн доларів.
Він теж не користується успіхом. Більш нова модифікація 737 MAX 7 стане вже в 99,7 млн доларів.
Найдорожчий літак:
- У Airbus – A350-1000 на 400 місць за 317,4 млн доларів.
- У Boeing – 777-9 на 400 місць за 442,2 млн доларів.
Тобто і у Airbus, і у Boeing найдорожчими є далекомагістральні літаки, що можуть перевозити по кілька сотень пасажирів між континентами.
Найпопулярніший літак:
- У Airbus – A320 на 180 місць за 101 млн доларів.
Оновлена версія A320neo потягне вже на 110,6 млн доларів, а версія на 240 пасажирів A321neo – на 129,5 млн доларів.
- У Boeing – 737-800 на 189 місць за 106,1 млн доларів.
А оновлена версія 737 MAX 8 коштує вже 121,6 млн доларів.
Саме такі літаки найчастіше купують лоукостери. Наприклад, найбільші в Європі економ-перевізники Ryaniar і Wizz Air.
→ Це офіційно опубліковані ціни, вони називаються каталожними. Але авіакомпанії при замовленні великої партії літаків отримують значні знижки. В результаті реальна вартість може впасти в два і більше рази і тримається в секреті.
Нагадаємо, нещодавно після інциденту з пасажирським лайнером Boeing 777, у якого під час рейсу зі штату Колорадо в США відмовив двигун, польоти 128 таких літаків в світі були припинені.
У Boeing припускають, що проблема може стосуватися всіх літаків цієї моделі, які були випущені з певним типом двигуна. Федеральне авіаційне управління США вже почало розслідування і зустрілося з представниками авіабудівника.
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