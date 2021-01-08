Boeing заплатить в США 2,5 млрд доларів через брехню

Обман про модель 737 MAX призвів до авіакатастроф Lion Air і Ethiopian Airlines

Американська авіабудівна корпорація Boeing заплатить в американську скарбницю понад 2,5 млрд доларів в рамках врегулювання у справі про шахрайство, яке призвело до катастрофи двох пасажирських лайнерів 737 MAX.

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Про це повідомили в пресслужбі Мін'юсту США.

В рамках угоди Boeing виплатить сім'ям загиблих 1,77 млрд доларів, створить фонд допомоги жертвам авіакатастроф на 500 млн і заплатить ще 243,6 млн доларів у вигляді штрафів за обман.

Під час розгляду в Boeing визнали, що співробітники корпорації ввели в оману Федеральне управління цивільної авіації США (FAA).

Брехня про роботу системи корекції маневрування MCAS й призвела до авіакатастроф рейсів JT610 авіакомпанії Lion Air і ET302 авіакомпанії Ethiopian Airlines, жертвами яких сукупно стали 346 осіб.

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"Співробітники Boeing обрали шлях прибутку, а не чесності, приховуючи від FAA істотну інформацію про роботу свого літака 737 MAX", – заявив виконуючий обов'язки помічника генерального прокурора Девід Бернс.

Виконавчий директор Boeing Девід Калхун назвав дане рішення визнанням з боку компанії того, що вона "виправдала своїх цінностей і очікувань".

Нагадаємо, що авіакомпанії всього світу відмовилися від експлуатації Boeing 737 Max 8 після того, як літаки такої моделі зазнали дві катастрофи – 29 жовтень 2018 року в Яванське море впав лайнер індонезійського перевізника Lion Air, а 10 березня 2019 сталася авіакатастрофа Ethiopian Airlines під Аддіс-Абебою в Ефіопії. В результаті загинули 189 і 157 осіб відповідно.

Після тривалого розслідування бразильська авіакомпанія Gol Linhas Aereas стала першою в світі, яка відновила комерційні польоти на Boeing 737 Max.

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