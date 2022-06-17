Палаци, вілли та котеджі: ЗМІ дізналися про розкішне життя голови Газпрому Міллера

Команда головного опозиціонера РФ Олексія Навального опублікувала новий матеріал про багате життя друга Путіна

Як живе голова Газпрому Міллер показали російські ЗМІ / Фото: Getty Images, YouTube, Колаж: Сьогодні

У глави російського газового монополіста "Газпром" Олексія Міллера є нерухомість у Росії, яку оцінюють майже у 1 мільярд доларів. Він та його сім'я через номінальних власників володіють палацами у Підмосков'ї, віллами та котеджами у Сочі, готелях у Геленджику та на Алтаї.

Про це стало відомо з нового спільного розслідування команди Олексія Навального та видання Проект.

Реклама

Серед найдорожчих об'єктів – садиба в селищі Грінфілд (яку оцінюють у 240 млн дол) та садиба Міллергоф (97 млн дол) в Істринському районі Підмосков'я. Ці палаци будувалися головним підрядником "Газпрому", компанією "Стройгазконсалтинг", якою володіє йорданський бізнесмен Зіяд Манасір.

Про палац "Міллергоф" громадськості стало відомо ще у 2009 році, після випадкової аерофотозйомки. Площа палацу становлять близько 3 тис.м2 ще там є парк на 15 га. Своє прізвисько палац отримав із подачі місцевих жителів, які стверджували, що будівлю будують спеціально для голови "Газпрому".

Реклама

Власником садиби значилося ТОВ "Всенародний фермерський центр" із структури "Газпромбанку". Потім компанія перейшла у володіння кіпрської "Ріденсі".

Обидва власники підмосковних палаців – ТОВ "Всенародний фермерський центр" та "Владіння-В" – належать сейшельському офшору "Валента холдінгс". Ще одна його дочірня структура, АТ "Акрона", скуповує на користь "Газпрому" елітну нерухомість у Петербурзі, Сочі, Геленджику.

Компанія "Владіння-В", яка управляє палацом у "Грінфілді", формально контролюється двома вихідцями з російських спецслужб – Сергієм Трегубом з ГРУ та Олександром Смирновим зі спецпідрозділу ФСБ "Вимпел".

Реклама

Ця компанія отримала не менше 34 мільярдів рублів від "Газбудпрому" – головного "мегапідрядника" "Газпрому". Цікаво, що блокуючим пакетом акцій "Газбудпрому", які коштують не менше 660 млн доларів, володіє Сергій Фурін – особистий водій Сергія Трегуба. А директором кіпрського офшору "Ріденсі" є Вадим Трегуб, племінник того самого Трегуба.

"Напевно, не потрібно доводити, що цей молодик з Житомирської області не справжній власник одного з найдорожчих будинків у Росії, а також "Міллергофа", тисяч квадратних метрів іншої нерухомості та броньованих "майбахів", – пишу розслідувачі.

Зазначимо, що Олексія Міллера за підсумками 2015 року було визнано найбільш високооплачуваним керівником у РФ згідно з рейтингом Forbes.

Втеча до Туреччини

Російський газовий монополіст "Газпром" та десятки інших представників великого бізнесу з Росії незабаром планують переїхати до Туреччини та перевезти туди свої штаб-квартири.

Таким чином, підприємства хочуть обійти санкції, які проти них запровадили США та Євросоюз.

Раніше ми писали, чому "Газпром" скоротив постачання газу по "Північному потоку – 1 Також ми розповідали, на скільки впали постачання блакитного палива з РФ від початку повномасштабної війни.