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Палаци, вілли та котеджі: ЗМІ дізналися про розкішне життя голови Газпрому Міллера

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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17 червня, 15:12
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Команда головного опозиціонера РФ Олексія Навального опублікувала новий матеріал про багате життя друга Путіна
Як живе голова Газпрому Міллер показали російські ЗМІ
Як живе голова Газпрому Міллер показали російські ЗМІ / Фото: Getty Images, YouTube, Колаж: Сьогодні

У глави російського газового монополіста "Газпром" Олексія Міллера є нерухомість у Росії, яку оцінюють майже у 1 мільярд доларів. Він та його сім'я через номінальних власників володіють палацами у Підмосков'ї, віллами та котеджами у Сочі, готелях у Геленджику та на Алтаї.

Про це стало відомо з нового спільного розслідування команди Олексія Навального та видання Проект.

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Серед найдорожчих об'єктів – садиба в селищі Грінфілд (яку оцінюють у 240 млн дол) та садиба Міллергоф (97 млн дол) в Істринському районі Підмосков'я. Ці палаци будувалися головним підрядником "Газпрому", компанією "Стройгазконсалтинг", якою володіє йорданський бізнесмен Зіяд Манасір.

Про палац "Міллергоф" громадськості стало відомо ще у 2009 році, після випадкової аерофотозйомки. Площа палацу становлять близько 3 тис.м2 ще там є парк на 15 га. Своє прізвисько палац отримав із подачі місцевих жителів, які стверджували, що будівлю будують спеціально для голови "Газпрому".

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Власником садиби значилося ТОВ "Всенародний фермерський центр" із структури "Газпромбанку". Потім компанія перейшла у володіння кіпрської "Ріденсі".

Обидва власники підмосковних палаців – ТОВ "Всенародний фермерський центр" та "Владіння-В" – належать сейшельському офшору "Валента холдінгс". Ще одна його дочірня структура, АТ "Акрона", скуповує на користь "Газпрому" елітну нерухомість у Петербурзі, Сочі, Геленджику.

Компанія "Владіння-В", яка управляє палацом у "Грінфілді", формально контролюється двома вихідцями з російських спецслужб – Сергієм Трегубом з ГРУ та Олександром Смирновим зі спецпідрозділу ФСБ "Вимпел".

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Ця компанія отримала не менше 34 мільярдів рублів від "Газбудпрому" – головного "мегапідрядника" "Газпрому". Цікаво, що блокуючим пакетом акцій "Газбудпрому", які коштують не менше 660 млн доларів, володіє Сергій Фурін – особистий водій Сергія Трегуба. А директором кіпрського офшору "Ріденсі" є Вадим Трегуб, племінник того самого Трегуба.

"Напевно, не потрібно доводити, що цей молодик з Житомирської області не справжній власник одного з найдорожчих будинків у Росії, а також "Міллергофа", тисяч квадратних метрів іншої нерухомості та броньованих "майбахів", – пишу розслідувачі.

Зазначимо, що Олексія Міллера за підсумками 2015 року було визнано найбільш високооплачуваним керівником у РФ згідно з рейтингом Forbes.

Втеча до Туреччини

Російський газовий монополіст "Газпром" та десятки інших представників великого бізнесу з Росії незабаром планують переїхати до Туреччини та перевезти туди свої штаб-квартири.

Таким чином, підприємства хочуть обійти санкції, які проти них запровадили США та Євросоюз.

Раніше ми писали, чому "Газпром" скоротив постачання газу по "Північному потоку – 1 Також ми розповідали, на скільки впали постачання блакитного палива з РФ від початку повномасштабної війни.

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