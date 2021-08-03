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Субсидії виходять із карантину. Норми споживання газу, "світла" та води уріжуть на 50%

3 серпня 2021 6:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Пільгові норми споживання, які враховують при призначенні субсидій під час карантину, зібралися скасувати

"Карантинні правила" для субсидій можуть скасувати

"Карантинні правила" для субсидій можуть скасувати / Фото: уніан, Сьогодні

В Україні з 1 жовтня, якщо не буде посилений карантин, скасують "карантинні норми" для субсидій – збільшення на 50% соціальних нормативів споживання газу, води та електроенергії.

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    Про це повідомила міністерка соціальної політики Марина Лазебна. За її словами, Україна вийшла з червоної зони, а тому доходів у громадян стало більше.

    "У 2020 році ми закрили країну через пандемію і сказали всім сидіти вдома. Тоді ж ми ввели" карантинну норму "плюс 50% на деякі послуги ЖКГ. А наразі країна не в червоній зоні, тому додаткові субсидії з 1 жовтня ми прибираємо. Але якщо знову буде спалах епідемії, ми "карантинну норму" повернемо", – заявила голова Мінсоцполітики.

    Самі субсидії скорочувати не будуть, запевнила Лазебна. Однак скорочення норм споживання все ж може мати такий ефект – якщо тепер людина споживає понад соціальну норму, субсидію нараховують на весь цей обсяг споживання. Якщо споживання не зміниться при скороченні норми, сума субсидії автоматично зменшиться.

    Читайте також: В Україні продовжили терміни встановлення лічильників газу для населення

    Субсидії під час карантину

    У березні 2020 року Кабінет міністрів на період дії всеукраїнського карантину збільшив на 50% соціальні нормативи користування деякими послугами ЖКГ.

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    Пільгові правила вже понад рік поширюються на користування:

    • електроенергією;
    • холодною і гарячою водою;
    • водовідведенням;
    • природним газом для приготування їжі та підігріву води.

    Як збільшили норми споживання для розрахунку субсидій

    Як збільшили норми споживання для розрахунку субсидій

    На опалення, утримання будинків і прибудинкової території, вивезення сміття та інші послуги соціальні норми, в межах яких дають субсидію, не змінювалися.

    Нагадаємо, оновлені правила видачі субсидій передбачають, що більшості українців провели автоматичний перерахунок. Йдеться про 2,5 млн домогосподарств, тобто 85% одержувачів допомоги на оплату комуналки.

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    Решті 15% доведеться звернутися в місцеві центри соцзахисту і надати документи особисто. Список документів визначається окремо в кожному випадку. Зокрема, це стосується тих, хто отримував безготівкові субсидії через Ощадбанк.

    Термін подачі заяв на субсидії продовжений до 1 жовтня. Однак субсидію все одно призначать з травня цього року заднім числом.

    В послуги ЖКГ в Україні за останній рік подорожчали вже на третину:

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