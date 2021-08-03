Субсидии выходят из карантина. Нормы потребления газа, "света" и воды урежут на 50%

Льготные нормы потребления, которые учитывают при назначении субсидий во время карантина, собрались отменить

"Карантинные правила" для субсидий могут отменить / Фото: УНИАН, Сегодня

В Украине с 1 октября, если не будет усилен карантин, отменят "карантинные нормы" для субсидий – увеличение на 50% социальных нормативов потребления газа, воды и электроэнергии.

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Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, Украина вышла из красной зоны, а потому доходов у граждан стало больше.

"В 2020 году мы закрыли страну из-за пандемии и сказали всем сидеть дома. Тогда же мы ввели "карантинную норму" плюс 50% на некоторые услуги ЖКХ. А сейчас страна не в красной зоне, поэтому дополнительные субсидии с 1 октября мы убираем. Но если снова будет вспышка эпидемии, мы "карантинную норму" вернем", – заявила глава Минсоцполитики.

Сами субсидии сокращать не будут, заверила Лазебная. Однако сокращение норм потребления все же может иметь такой эффект – если сейчас человек потребляет больше социальной нормы, субсидию насчитывают на весь этот объем потребления. Если потребление не изменится при сокращении нормы, сумма субсидии автоматически уменьшится.

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Субсидии во время карантина

В марте 2020 года Кабинет министров на период действия всеукраинского карантина увеличил на 50% социальные нормативы пользования некоторыми услугами ЖКХ.

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Льготные правила уже больше года распространяются на пользование:

электроэнергией;

холодной и горячей водой;

водоотведением;

природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.

Как увеличили нормы потребления для расчета субсидий

На отопление, содержание домов и придомовой территории, вывоз мусора и другие услуги социальные нормы, в пределах которых дают субсидию, не менялись.

Напомним, обновленные правила выдачи субсидий предполагают, что большинству украинцев провели автоматический перерасчет. Речь идет о 2,5 млн домохозяйств, то есть 85% получателей помощи на оплату коммуналки.

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Остальным 15% придется обратиться в местные центры соцзащиты и предоставить документы лично. Список документов определяется отдельно в каждом случае. В частности, это касается тех, кто получал безналичные субсидии через Ощадбанк.

Срок подачи заявлений на субсидии продлен до 1 октября. Однако субсидию все равно назначат с мая этого года задним числом.

В услуги ЖКХ в Украине за последний год подорожали уже на треть: