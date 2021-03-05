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В Україні продовжили терміни установки лічильників газу для населення

5 березня, 13:39

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У кінцевому результаті прилади обліку повинні з'явитися у всіх споживачів

В Україні продовжили кінцеві терміни установки лічильників газу населенню до 1 січня 2023 року.

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Відповідний законопроєкт № 4248-1 Верховна Рада схвалила в другому читанні 244 голосами.

Документ передбачає введення 100% комерційного обліку природного газу. Контроль за виконанням цієї вимоги здійснює Нацкомісія з енергетики і комунальних тарифів (НКРЕКП).

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За основу цей закон Рада прийняла в середині лютого.

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Спочатку передбачалося, що лічильники газу з'являться у всіх українців до 2021 року, але цього не сталося.

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Нагадаємо, раніше в Кабміні підрахували, що на установку лічильників газу для всіх, у кого їх зараз немає, державі знадобиться 3-5 млрд гривень.

Ті, у кого немає лічильників, зараз платять за газ за нормою споживання. При цьому ще в січні 2019 року норму споживання газу різко знизили – з 9,8 куб. до 3,29 куб. м на одну людину в місяць. Пізніше її скоротили і до 3,28 куб. м.

Варто також враховувати, що під час карантину субсидії розраховують з урахуванням підвищених на 50% норм споживання газу, електрики та води.

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газ Верховна Рада лічильники установка Норма споживання

Джерело: Сьогодні

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