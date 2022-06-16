PrivatMoney для українців: як вигідно переказати кошти за кордон

Українці мають можливість здійснити перекази за кордон за допомогою платіжної системи грошових переказів створеної ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" PrivatMoney.
"Сьогодні" розповість вам в чому особливості системи та як правильно нею користуватися.
Як повідомляють у ПриватБанку:
- надсилати перекази можна з таких країн: Австрія, Азербайджан, Великобританія, Греція, Грузія, Естонія, Ізраїль, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Словакія, Угорщина, Україна, Фінляндія, Чехія, Швеція;
- отримувати перекази можна з таких країн: Австрія, Азербайджан, Великобританія, Греція, Грузія, Естонія, Ізраїль, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Молдова, Польща, Словаччина, Угорщина, Україна, Фінляндія, Чехія, Швеція.
Як отримати чи надіслати переказ?
Надіслати чи отримати переказ можна:
- у системі Приват24;
- у терміналі самообслуговування;
- у банкоматі ПриватБанку (доступне тільки одержання грошового переказу);
- у мобільному додатку;
- у відділенні ПриватБанку;
- зателефонувавши на номер 3700.
Зауважимо, якщо валюта грошового переказу відрізняється від валюти картки, на яку ви бажаєте зарахувати кошти, то відбудеться автоматична конвертація коштів у валюту картки. Курс обміну валют, а також сума зарахування на картку зазначатимуться на останньому кроці.
Тариф на надсилання переказу
Тарифи на надсилання переказу за кордон ви можете дізнатися окремо по кожній країні за посиланням.
Наразі розглянемо тарифи на прикладі Польщі. Переказ здійснюється в доларах чи євро. Так, за переказ:
- з дистанційних каналів: контактний центр, термінал самообслуговування, Інтернет-банк Приват24, мобільний додаток Privat24, на суму від 1 до 1800 доларів чи євро стягують комісію 1,1%;
- з відділень ПриватБанку та банків-агентів на суму від 1 до 10 тис. доларів чи євро — 1,1%.
Нові правила для клієнтів ПриватБанку
Для клієнтів ПриватБанку з 1 червня працюють нові правила: українці щомісяця повинні вносити платежі за картковими кредитами. Але для тих, хто не може платити через війну, банк запропонували кілька варіантів виплат.
Клієнтам не нараховуватимуть штрафи за прострочені платежі за кредитними картками. Але співробітники банку телефонуватимуть таким клієнтам і нагадуватимуть про платежі.
Він також наголосив, що банк розробив кілька програм реструктуризації кредитів для кожного клієнта. Наприклад:
- клієнтам, які своєчасно вноситимуть обов'язковий щомісячний платіж у розмірі 5% суми заборгованості, пропонують знижену ставку – 1,7%;
- клієнтам з обмеженими фінансовими можливостями встановлено менший щомісячний платіж від 1,5% до 4,9%;
- для клієнтів, які зовсім не можуть платити, будуть оформлені окремі кредити.
Зазначимо, що, за даними Національного банку, станом на 1 березня в Україні рівень "поганих" кредитів становить 305 млрд грн. 43 млрд грн із них – борги фізичних осіб.
Раніше ми розповідали, що ПриватБанк змінив валютні правила для клієнтів. Також ми писали, коли банк почне виплачувати українцям гроші від спільного проєкту Міжнародного Комітету Червоного Хреста та Мінсоцполітики.