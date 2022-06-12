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Дырявый банк? У клиентки ПриватБанка за раз украли все гривны и доллары со счетов

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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12 июня, 19:21
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Украинка пожаловалась на наглую кражу и "дыры" в банковской системе защиты
С банковской карты украинки похитили все деньги
С банковской карты украинки похитили все деньги / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

На днях у клиентки ПриватБанка отдаленно похитили все деньги. Вычистили все как с гривневого, так и с долларового счетов.

Об этом она оставила возмущенный отзыв на сайте "Минфин".

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"Все деньги сняли через Приват24, которым в этот день не пользовалась, то есть зашли с другого устройства и перечислили все деньги на другую карту", – говорится в сообщении.

Больше всего клиентку разозлило, что при переводе денег, банк не позвонил, чтобы подтвердить операцию или предупредить о входе с другого устройства. Нет также информации о том, на какой счет ушли гривны и доллары.

"Я не одна. Пока была в банке, за мной мужчине тоже за ночь почистили карту. У вас дырявая защита, потому что каждый день людей обворовывают", – заявила женщина.

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Что ответили в банке?

Представители ПриватБанка выразили соболезнование клиентке, столкнувшейся с неприятной ситуацией. Ее заверили, что данные клиентов не передают третьим лицам.

"Нами постоянно модернизируются программные и технические средства, позволяющие предотвратить мошеннические действия со стороны недобросовестных лиц, вводится дополнительная проверка при нетипичности операций", – добавили в финучреждении.

Однако в некоторых случаях платежи невозможно обжаловать как мошеннические. Например, при вводе одноразового пароля 3D Secure для подтверждения оплаты, что и произошло в конкретном случае.

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"Обжалование платежей проводится по правилам международной платежной системы, действующим для всех игроков на рынке", – объяснили в ПриватБанке.

По этой ситуации в банке пообещали осуществить дополнительную проверку и сообщить о ее результате клиентке.

Долгожданная помощь

Недавно в ПриватБанке объявили о начале осуществления выплат украинцам в рамках помощи от общего проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.

Помощь получат малообеспеченные семьи из пострадавших общин, а ее размер составляет 2500 грн на человека в месяц. Продолжительность программы – 3 месяца. Деньги перечислят непосредственно на карту, зарегистрированную в Министерстве, посредством перевода PrivatMoney.

Пользователям сначала поступит SMS-сообщение, а затем придет уведомление о зачислении денег от ПриватБанка. Если зарегистрированной карты нет, оформить получение пособия можно в банковском отделении или по телефону 3700.

Помощь окажут семьям в отдельных общинах таких областей:

  • Донецкой;
  • Луганской;
  • Запорожской;
  • Житомирской;
  • Киевской;
  • Николаевской;
  • Сумской;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Черниговской.

"Сегодня" раньше писали, какая еще благотворительная организация оказывает финансовую помощь украинцам, и рассказывали, как получить денежную поддержку гражданам Украины в Румынии.

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SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
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