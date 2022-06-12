Дырявый банк? У клиентки ПриватБанка за раз украли все гривны и доллары со счетов

На днях у клиентки ПриватБанка отдаленно похитили все деньги. Вычистили все как с гривневого, так и с долларового счетов.
Об этом она оставила возмущенный отзыв на сайте "Минфин".
"Все деньги сняли через Приват24, которым в этот день не пользовалась, то есть зашли с другого устройства и перечислили все деньги на другую карту", – говорится в сообщении.
Больше всего клиентку разозлило, что при переводе денег, банк не позвонил, чтобы подтвердить операцию или предупредить о входе с другого устройства. Нет также информации о том, на какой счет ушли гривны и доллары.
"Я не одна. Пока была в банке, за мной мужчине тоже за ночь почистили карту. У вас дырявая защита, потому что каждый день людей обворовывают", – заявила женщина.
Что ответили в банке?
Представители ПриватБанка выразили соболезнование клиентке, столкнувшейся с неприятной ситуацией. Ее заверили, что данные клиентов не передают третьим лицам.
"Нами постоянно модернизируются программные и технические средства, позволяющие предотвратить мошеннические действия со стороны недобросовестных лиц, вводится дополнительная проверка при нетипичности операций", – добавили в финучреждении.
Однако в некоторых случаях платежи невозможно обжаловать как мошеннические. Например, при вводе одноразового пароля 3D Secure для подтверждения оплаты, что и произошло в конкретном случае.
"Обжалование платежей проводится по правилам международной платежной системы, действующим для всех игроков на рынке", – объяснили в ПриватБанке.
По этой ситуации в банке пообещали осуществить дополнительную проверку и сообщить о ее результате клиентке.
Долгожданная помощь
Недавно в ПриватБанке объявили о начале осуществления выплат украинцам в рамках помощи от общего проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.
Помощь получат малообеспеченные семьи из пострадавших общин, а ее размер составляет 2500 грн на человека в месяц. Продолжительность программы – 3 месяца. Деньги перечислят непосредственно на карту, зарегистрированную в Министерстве, посредством перевода PrivatMoney.
Пользователям сначала поступит SMS-сообщение, а затем придет уведомление о зачислении денег от ПриватБанка. Если зарегистрированной карты нет, оформить получение пособия можно в банковском отделении или по телефону 3700.
Помощь окажут семьям в отдельных общинах таких областей:
- Донецкой;
- Луганской;
- Запорожской;
- Житомирской;
- Киевской;
- Николаевской;
- Сумской;
- Харьковской;
- Херсонской;
- Черниговской.
"Сегодня" раньше писали, какая еще благотворительная организация оказывает финансовую помощь украинцам, и рассказывали, как получить денежную поддержку гражданам Украины в Румынии.