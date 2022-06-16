PrivatMoney для украинцев: как выгодно перевести средства за границу

Украинцы имеют возможность осуществить переводы за границу посредством платежной системы денежных переводов созданной ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" PrivatMoney.
"Сегодня" расскажет вам, в чем особенности системы и как правильно ею пользоваться.
Как сообщают в ПриватБанке:
- присылать переводы можно из следующих стран: Австрия, Азербайджан, Великобритания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Словакия, Венгрия, Украина, Финляндия, Чехия, Швеция;
- получать переводы можно из следующих стран: Австрия, Азербайджан, Великобритания, Греция, Грузия, Эстония, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Словакия, Венгрия, Украина, Финляндия, Чехия, Швеция.
Как получить или отправить перевод?
Переслать или получить перевод можно:
- в системе Приват24;
- в терминале самообслуживания;
- в банкомате ПриватБанка (доступно только получение денежного перевода);
- в мобильном приложении;
- в отделении ПриватБанка;
- позвонив по номеру 3700.
Заметим, если валюта денежного перевода отличается от валюты карты, на которую вы хотите зачислить средства, произойдет автоматическая конвертация средств в валюту карты. Курс обмена валют, а также сумма зачисления на карту будут указаны на последнем шаге.
Тариф на отправку перевода
Тарифы на отправку перевода за границу вы можете узнать отдельно по каждой стране по ссылке.
Рассмотрим тарифы на примере Польши. Перевод осуществляется в долларах или евро. Так, за перевод:
- с дистанционных каналов: контактный центр, терминал самообслуживания, Интернет-банк Приват24, мобильное приложение Privat24, на сумму от 1 до 1800 долларов или евро взимают комиссию 1,1%;
- из отделений ПриватБанка и банков-агентов на сумму от 1 до 10 тыс. долларов или евро – 1,1%.
Новые правила для клиентов ПриватБанка
Для клиентов ПриватБанка с 1 июня работают новые правила: украинцы ежемесячно должны вносить платежи по карточным кредитам. Но для тех, кто не может платить из-за войны, банк предложил несколько вариантов выплат.
Клиентам не будут начислять штрафы за просроченные платежи по кредитным карточкам. Но сотрудники банка будут звонить таким клиентам и напоминать о платежах.
Также банк разработал несколько программ реструктуризации кредитов для каждого клиента. Например:
- клиентам, которые будут своевременно вносить обязательный ежемесячный платеж в размере 5% суммы задолженности, предложает сниженную ставку – 1,7%;
- клиентам с ограниченными финансовыми возможностями установлен меньший ежемесячный платеж от 1,5% до 4,9%;
- для клиентов, которые совсем не могут платить, будут оформлены отдельные кредиты.
Ранее мы рассказывали, что ПриватБанк изменил валютные правила для своих клиентов. Также мы писали, когда банк начнет выплачивать украинцам деньги от совместного проекта Международного Комитета Красного Креста и Минсоцполитики.