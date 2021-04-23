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Відведення російських військ стало подарунком для гривні: як зміниться курс долара

23 квітня, 12:18

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Валютний ринок зайняв вичікувальну позицію, але побоювання значно впали. Експортери спробують продати валюту, вважає аналітик

Долар 23 квітня впав на міжбанку до 27,89 грн. Українська валюта різко зміцнилася на тлі заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про відведення військ від кордону України. Але найближчим часом на ринку буде зберігатися волатильність, а курс буде в діапазоні 27,8-27,9 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

Він пояснив, що зниження ризику вторгнення й ескалації повернуло інвесторів у гривню й український борг. Крім того, поліпшується епідеміологічна ситуація в країні. На тлі цих новин учасники валютного ринку займають вичікувальну позицію і стежать за розвитком подій.

"Ймовірно, що експортери, які притримували валюту в очікуванні зростання її курсу вище 28 грн/дол., спробують її продати, що посилить позиції гривні. Стримувати дії експортерів буде погашення ПДВ", – вважає Шевчишин.

В обмінниках гривня теж помітно подешевшала, повідомляють кореспонденти "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, останнім часом Росія нарощувала військову присутність поблизу кордонів України і в окупованому Криму. Київ побоювався повномасштабного вторгнення, оскільки окупанти назбирали 100-тисячне військо і величезну кількість техніки. Цей новинний фон негативно впливав і на курс гривні.

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До слова, раніше експерти розповіли сайту "Сьогодні", що означає відведення військ РФ.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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Росія Донбас Украина ескалація курс гривні курс долара відведення озброєння

Джерело: Сьогодні

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