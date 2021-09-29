НБУ стримує атаки продавців: що відбувається з доларом та євро

На думку експерта, поки тривають продажі валюти, всім байдуже, що відбувається в країні

У порівнянні з попереднім банківським днем курс долара не змінився / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на четвер 30 вересня:

29.09 30.09 зміна 1 долар США 26,57 грн 26,57 грн 0 1 євро 31,03 грн 30,98 грн - 0,05

У порівнянні з попереднім банківським вдень курс долара не змінився, а євро впав на 5 копійок.

Що відбувається з курсом

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Як розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, незважаючи на те, що напередодні гривня обновила півторарічні максимуми проти долара США, 29 вересня, долар коштує 26,6 гривень зі спредом майже 10 копійок.

"Драйверами такого зміцнення стали активні продажі валюти учасниками ринку в очікуванні розміщення облігацій Міністерством фінансів України. Після рішення НБУ по обліковій ставці, у вівторок Мінфін залучив 7 млрд гривень, при цьому прибутковість по довгих шестирічних ОВДП досягла 13,01%", – сказав експерт.

За його словами, на даному етапі не можна виключати і досягнення певних домовленостей на ринку, при яких ставка була підвищена навмисно для більш вдалого розміщення, перекриття погашення і купонів ОВДП на суму 13 млрд гривень. Якщо це виявиться правдою, то в найближчі дні буде відкат ринку, оскільки незрозуміло, чи буде запропоновано 13% прибутковості і на наступному тижні.

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"Покупці на ринку все ще дуже слабкі, і лише НБУ стримує атаки продавців. І поки йдуть продажі валюти, всім схоже байдуже на інші аспекти, а саме можливі перестановки в Кабінеті міністрів, локдаун, волатильність на зовнішніх ринках з падінням цін на ключові експортні товари і зростання цін на ключові імпортні товари", – пояснив Шевчишин.

У той же час, на думку експерта, для гривні рівень 26,5 гривень за долар США залишається нижньою межею торгового діапазону, а рівень 26,7 гривень за долар США – рівнем консолідації, куди буде намагатися відійти гривня від максимумів.

Як змінювався курс долара і євро: