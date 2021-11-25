Гривня стає дедалі слабшою: що буде з курсом долара наприкінці тижня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 25 листопада

НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 25 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,93 грн.;

1 євро – 30,17 грн;

1 злотий – 6,45 грн.;

10 російських рублів – 3,60 грн.

Порівняно з курсом НБУ на середу, 24 листопада, долар подорожчав на сім копійок, а євро навпаки подешевшав на сім копійок.

Що відбувається на валютному ринку України?

За словами керівника відділу аналітики ДК Forex Club Андрія Шевчишина, нерезиденти та інвестори почали активно виходити з українських активів у зв'язку з новинами про можливе вторгнення РФ до України.

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На думку Шевчишина, коливання долара найближчим часом можливі у діапазоні 26,75-27 грн за долар.

Аналітик пояснив, що гривня залишиться під тиском найближчим часом, проте темпи падіння зменшаться. Можливо також, що на ринку збільшиться волатильність.

"Сьогодні" раніше писали, що курс гривні обвалив "чорний лебідь" та розповіли думки експертів із цього приводу.

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Також ми повідомляли, що долар в Україні має коштувати 11,5 грн за "Індексом БігМаку".