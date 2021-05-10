Де вигідніше купити та продати долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та інших банків

/ Фото: AFP

Державні та комерційні банки в Україні встановили вартість на іноземної валюти на останній день других довгих травневих вихідних. Сайт "Сьогодні" порівняв курси валют, які оголосили вранці 10 травня столичні філії головних банків країни.

Де дорожче здати долар:

У касах (грн) На карту (грн) ПУМБ 27,70 27,70 Укргазбанк 27,60 27,62 Monobank (Універсал Банк) 27,55 27,65 Ощадбанк 27,57 27,57 ПриватБанк 27,45 27,50

Де дешевше купити долар:

У касах (грн) На карту (грн) Укргазбанк 27,80 27,78 Monobank (Універсал Банк) 27,85 27,85 ПриватБанк 27,86 27,855 Ощадбанк 27,87 27,87 ПУМБ 27,90 27,90

Реклама

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" рекомендує обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому, що можуть виявитися "підробкою". Наприклад, нещодавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна нарватися на фальшиві купюри – як долари, так і гривні.

До речі, гроші, які надходять в банки від НБУ, оброблені для захисту від коронавірусу. Як банкноти проходять карантин, дивіться в сюжеті "Сьогодні":