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Де вигідніше купити та продати долар: курс валют ПриватБанку, Monobank та інших банків

10 травня, 10:54

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Різниця між курсом покупки та продажу американської валюти в головних банках України 10 травня становить 20-30 копійок

/ Фото: AFP

Державні та комерційні банки в Україні встановили вартість на іноземної валюти на останній день других довгих травневих вихідних. Сайт "Сьогодні" порівняв курси валют, які оголосили вранці 10 травня столичні філії головних банків країни.

Де дорожче здати долар:

У касах (грн) На карту (грн)
ПУМБ 27,7027,70
Укргазбанк 27,6027,62
Monobank (Універсал Банк)27,5527,65
Ощадбанк 27,5727,57
ПриватБанк 27,4527,50

Де дешевше купити долар:

У касах (грн) На карту (грн)
Укргазбанк 27,8027,78
Monobank (Універсал Банк)27,8527,85
ПриватБанк 27,8627,855
Ощадбанк 27,8727,87
ПУМБ 27,9027,90
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Нагадаємо, сайт "Сьогодні" рекомендує обмінювати валюту саме в банках. Обмінники досі залишаються менш безпечними – як мінімум тому, що можуть виявитися "підробкою". Наприклад, нещодавно шахраї за допомогою фіктивного обмінника вкрали у клієнта 68 тисяч доларів. Крім того, можна нарватися на фальшиві купюри – як долари, так і гривні.

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До речі, гроші, які надходять в банки від НБУ, оброблені для захисту від коронавірусу. Як банкноти проходять карантин, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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