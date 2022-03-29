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ЄБРР закриває офіси у РФ та Білорусі

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29 березня, 00:00
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Організація виділить 2 млрд євро Україні та іншим країнам, які приймають біженців
ЄБРР рішуче засудив війну РФ з Україною/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"
ЄБРР рішуче засудив війну РФ з Україною/Фото: Wikimedia Commons, колаж: "Сьогодні"

Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про закриття своїх представництв у Москві та Мінську. Крім того, організація нагадала про перший узгоджений пакет допомоги Україні та країнам, які приймають біженців.

Про це йдеться в повідомленні банку.

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Деталі

"ЄБРР рішуче засудив війну з Україною, і рішення про закриття офісів у Москві та Мінську є неминучим наслідком дій, вчинених Російською Федерацією за допомогою Білорусі", — зазначили в банку.

В ЄБРР також заявили про "непохитну підтримку України" і нагадали про перший узгоджений пакет допомоги у 2 млрд євро, який буде направлений як Україні, так і країнам, які приймають українських біженців.

Зеленський дорікнув Заходу за відмову посилити санкції проти РФ

Україна має довгий список того, що необхідно країні у війні. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Economist.

"По-перше, потрібно поставити себе на наше місце і діяти на випередження, а не після того, як ситуація ускладниться. Це стосується наших країн-партнерів. Тут йдеться про санкції. Я впевнений, що якби раніше були запроваджені жорсткіші санкції, то повномасштабної російської атаки не сталося б", – сказав президент.

За словами президента, на сьогодні не відпрацьовані санкції щодо від'єднання банківської системи від SWIFT, а також не відключено ще багато банків.

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"Вони (партнери України. – Ред.) зробили дуже важливі кроки, щоб підтримати нас, але Центральний банк Росії не був від'єднаний. Ввести ембарго на експорт нафти та газу з Росії. Усі ці санкції неповні. Їм загрожували, але ще не реалізували. Тепер ми чуємо, що рішення залежить від того, чи Росія почне хімічну атаку на нас. Це неправильний підхід. Ми не морські свинки, над якими потрібно експериментувати", — зазначив Зеленський.

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Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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