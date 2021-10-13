Долар в Україні застопорився – курс валют

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 13 жовтня

НБУ змінив курс долара / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 13 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 26,35 грн;

1 євро – 30,43 грн;

1 злотий – 6,65 грн;

10 російських рублів – 3,67 грн.

У порівнянні з попереднім банківським днем долар подешевшав на 1 копійку, а євро впав в ціні на 7 копійок. Водночас злотий ніяк не змінився в ціні, а рублі подешевшали на 1 копійку.

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Що було з курсом долара і євро на міжбанку

12 жовтня долар подорожчав на 1 копійку в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,35/26,37 грн (купівля/продаж).

Євро подешевшав на 8 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,42/30,44 грн (купівля/продаж).

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Також ми писали і про те, відповідно до "Індексу бігмака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.