Долар стрімко рухається вгору: що буде з курсом в останній день осені

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 30 листопада

Що буде з доларом наприкінці тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 30 листопада:

26.11 29.11 Зміна 1 долар США 27,10 грн 27,17 грн +0,07 1 євро 30,75 грн 30,65 грн -0,10

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 29 листопада, долар подорожчав на 7 копійок, а євро впало на 10 копійок.

Реклама

Що відбувається на валютному ринку

За словами керівника відділу аналітики ДК Forex Club Андрія Шевчишина, у понеділок курс української гривні відкрив торги на позначці 27,13 гривень за долар що відповідає рівням закриття п'ятниці.

Учасники валютного ринку були налаштовані на продовження девальваційного руху, але після тривалих вихідних у США вирішили взяти паузу та оцінити баланс попиту та пропозиції.

Крім цього, ринок перетравлює багато інформації, що надійшла наприкінці тижня, зокрема прес-конференцію Зеленського, напруженість на кордоні з РФ нового штаму коронавірусу.

Реклама

На гривню також тисне кризова ситуація в енергетичному секторі, а вже цього тижня очікується великий обсяг виплат за ОВДП – на 12,7 млрд гривень.

"Виходячи з факторів, що склалися, очікуємо збереження тиску на гривню і рух у діапазоні 27,1-27,2 гривень за долар. Цільовим рівнем поки залишається 27,5 гривень за долар", – говорить експерт.

Раніше "Сьогодні" разом з експертом розбиралися, чи варто зараз купувати валюту, а також писали, що буде з курсом у доларі у грудні.