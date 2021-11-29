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Долар стрімко рухається вгору: що буде з курсом в останній день осені

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор розділу "Гроші"
29 листопада, 17:17
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 30 листопада
Що буде з доларом наприкінці тижня
Що буде з доларом наприкінці тижня / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 30 листопада:

26.1129.11Зміна
1 долар США27,10 грн 27,17 грн +0,07
1 євро30,75 грн 30,65 грн -0,10

Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 29 листопада, долар подорожчав на 7 копійок, а євро впало на 10 копійок.

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Що відбувається на валютному ринку

За словами керівника відділу аналітики ДК Forex Club Андрія Шевчишина, у понеділок курс української гривні відкрив торги на позначці 27,13 гривень за долар що відповідає рівням закриття п'ятниці.

Учасники валютного ринку були налаштовані на продовження девальваційного руху, але після тривалих вихідних у США вирішили взяти паузу та оцінити баланс попиту та пропозиції.

Крім цього, ринок перетравлює багато інформації, що надійшла наприкінці тижня, зокрема прес-конференцію Зеленського, напруженість на кордоні з РФ нового штаму коронавірусу.

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На гривню також тисне кризова ситуація в енергетичному секторі, а вже цього тижня очікується великий обсяг виплат за ОВДП – на 12,7 млрд гривень.

"Виходячи з факторів, що склалися, очікуємо збереження тиску на гривню і рух у діапазоні 27,1-27,2 гривень за долар. Цільовим рівнем поки залишається 27,5 гривень за долар", – говорить експерт.

Раніше "Сьогодні" разом з експертом розбиралися, чи варто зараз купувати валюту, а також писали, що буде з курсом у доларі у грудні.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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