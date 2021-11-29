Долар стрімко рухається вгору: що буде з курсом в останній день осені

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на вівторок, 30 листопада:
|26.11
|29.11
|Зміна
|1 долар США
|27,10 грн
|27,17 грн
|+0,07
|1 євро
|30,75 грн
|30,65 грн
|-0,10
Порівняно з курсом НБУ на понеділок, 29 листопада, долар подорожчав на 7 копійок, а євро впало на 10 копійок.
Що відбувається на валютному ринку
За словами керівника відділу аналітики ДК Forex Club Андрія Шевчишина, у понеділок курс української гривні відкрив торги на позначці 27,13 гривень за долар що відповідає рівням закриття п'ятниці.
Далі по темі
Учасники валютного ринку були налаштовані на продовження девальваційного руху, але після тривалих вихідних у США вирішили взяти паузу та оцінити баланс попиту та пропозиції.
Крім цього, ринок перетравлює багато інформації, що надійшла наприкінці тижня, зокрема прес-конференцію Зеленського, напруженість на кордоні з РФ нового штаму коронавірусу.
На гривню також тисне кризова ситуація в енергетичному секторі, а вже цього тижня очікується великий обсяг виплат за ОВДП – на 12,7 млрд гривень.
"Виходячи з факторів, що склалися, очікуємо збереження тиску на гривню і рух у діапазоні 27,1-27,2 гривень за долар. Цільовим рівнем поки залишається 27,5 гривень за долар", – говорить експерт.
Раніше "Сьогодні" разом з експертом розбиралися, чи варто зараз купувати валюту, а також писали, що буде з курсом у доларі у грудні.