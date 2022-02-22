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Долар зірвався з ланцюга! Що робити з валютою під час фінансового шторму

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні
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22 лютого, 19:50
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Експерти поділилися лайфхаками, які дозволяють визначити, куди піде курс найближчим часом
Долар в Україні дорожчає
Долар в Україні дорожчає / Фото: Getty Images, уніан

Останнім часом на валютному ринку неспокійно – за один день курс долара може зрости на гривню або, навпаки, подешевшати на таку ж суму. У вівторок, після визнання Росією незалежності ЛДНР, американець подолав психологічний бар'єр – позначку 29 грн."Сьогодні" з експертами розбиралися, як у такій ситуації, зрозуміти, коли варто продавати чи купувати валюту, і як хоча б не дуже багато втратити на обміні за таких курсових коливань.

Слідкуйте за спредом

Останнім часом часто спостерігається ситуація, коли після вихідних у понеділок вранці в обмінних пунктах ми бачимо велику різницю між курсом купівлі та продажу. Наприклад, 14 лютого долар брали по 28 гривень, а продавали по 29,2 грн.

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"Різниця між курсом купівлі та продажу називається спред, – пояснює "Сьогодні" керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. – І чим він ширший, тим більша невпевненість учасників валютного ринку про те, куди муситиме піти курс".

Такий широкий спред останнім часом у понеділок пояснюється тим, що багато подій та новин, що впливають на валютний ринок, приходять на вихідні, коли міжбанківський ринок не працює. А якщо немає орієнтиру у вигляді торгів на міжбанку, тоді обмінні пункти ставлять широкий зазор, щоб врахувати всі ризики.

"Якщо ви бачите широкий спред, то я б не рекомендував у цей момент купувати або продавати валюту з метою заробітку чи спекуляції, – каже Андрій Шевчишин. – У такі моменти йти в обмінний пункт потрібно лише у крайньому випадку – у вас не залишилося гривень для того, щоб купити продукти чи потрібно купити валюту, щоб віддати борг".

Експерти кажуть, що купувати та продавати краще, коли спред – мінімальний та становить 5-10 копійок. У цьому випадку ринок стабільний та обмінні пункти заробляють на обороті валюти, а втрати клієнтів на купівлі та продажу валюти мінімальні.

Стежте за міжбанком

Бувають ситуації, коли людина замислюється, коли краще піти в обмінник – вранці або ввечері? Чи можна спрогнозувати курсові коливання на кілька годин уперед?

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Експерти кажуть, що готівковий ринок слідує за міжбанківськими торгами, але з певним запізненням.

"Найшвидше на новини, що стали широко відомими, реагує міжбанківський валютний ринок, – пояснює "Сьогодні" старший аналітик "Альпарі" Вадим Йосуб. – Слідом за ним змінюються курси валют у банках, обмінниках, інтернет-застосунках з обміну".

Тому, якщо на міжбанку, наприклад, намітився тренд на зміцнення гривні (в інтернеті є сайти, які відображають котирування валюти на біржі з невеликою тимчасовою затримкою), а в обмінці біля вашого будинку чи офісу все ще дорого купують долар, то варто поспішити, аби здати валюту дорожче. Проте тривають такі періоди недовго.

"Було б наївним припустити, що власники обмінників (оффлайн або онлайн) не стежать за міжбанком, – каже Вадим Йосуб. – Вони або дуже оперативно змінюють свої курси у відповідність до того, що відбувається на міжбанку. Або вони можуть дозволити собі реагувати не дуже швидко, заздалегідь сильно розсунувши спред між купівлею та продажем".

На думку експерта, саме господарі обмінників будуть у плюсі, заробляючи на цій різниці.

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"А простій людині ні спостереження за міжбанком, ні за якимись іншими індикаторами, не дасть "чарівну кнопку" з заробляння грошей, – каже Йосуб. – Ні на спокійному ринку, ні на такому божевільному, як зараз".

"Грайте" в довгу

Саме тому експерти радять не намагатися заробити на короткострокових коливаннях, а коригувати свої заощадження під довгострокові тенденції.

"На сьогодні долар – це найнадійніша валюта, безпечна гавань, куди перетікає капітал під час турбулентності, тоді як валюти країн, що розвиваються, і гривня зокрема, все такі ж слабкі, – ділиться з "Сьогодні" своїми спостереженнями засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян. – Причин для змін немає, та й навіть погляду на графік достатньо, щоб визначити глобальну висхідну динаміку курсу гривні до долара, тому має сенс просто регулярно конвертувати гривню під час просідань.

Ціни на ринку не зростають постійно: висхідні імпульси супроводжуються корекціями. Саме в цей момент варто ловити долар для купівлі.

"За 2021 рік курс долара знизився на 8%, що відкрило чудові перспективи для купівлі американської валюти, – резюмує Сергій Сароян. – З того часу курс відіграв втрати і готовий йти до нових максимумів – позначку в 30 грн за долар ми цілком можемо побачити вже 2022 року".

Раніше ми розповідали, що буде з грошима українців у банках у разі масштабної війни та скільки грошей потрібно українцеві, щоб залишити країну.

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