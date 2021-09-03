Долар і євро рвуться вгору – курс НБУ

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 3 вересня

Курс долара в Україні стрімко зростає. Колаж: "Сьогодні" / Фото: REUTERS

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 3 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,02 грн;

1 євро – 32,00 грн;

1 злотий – 7,1 грн;

10 російських рублів – 3,7 грн.

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У порівнянні з попереднім банківським днем долар подорожчав на 2 копійки, а євро – на 7 копійок. А ось рублі і євро практично не змінилися в ціні.

У четвер, 2 вересня, під час інтервенції Нацбанк купив свої стандартні 5 млн доларів за ціною – не вище 26,97 грн.

Долар подешевшав на 7 копійок в покупці і продажу. До завершення торгів він коштував 26,95/26,97 грн (купівля/ продаж).

Євро також впало в ціні на 7 копійок в покупці і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,96/31,98 грн (купівля/ продаж).

Як змінювався курс:

У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.