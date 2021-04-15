"Зірки мене обрали, я в команді президента", – "слуга народу" Олег Семінський кримінальному авторитету

"Цензор.нет" опублікував фрагменти скандального аудіозапису розмови народного депутата Олега Семінського з Андрієм Мельником, якого ще недавно Семінський звинувачував у своєму ж викраденні у 2012 році. Аудіозапис зроблений Службою безпеки України за дорученням Генпрокуратури і з санкції суду, пише видання.



На записах "слуга народу" домовляється з Мельником про вигідні народному депутату показання, обіцяючи натомість частку акцій найбільшої газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування", які Семінський намагається "віджати" у сім'ї Миколи Рудьковського.

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"Цензор.нет" також наводить фрагмент запису, на якому Семінський вихваляється своєю політичною підтримкою, розповідає про хабарі суддям, а також домовляється зі своїм викрадачем про організацію переговорів з іншими нардепами і кримінальними авторитетами.



За даними "Цензор.Нет", записи зроблені Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України за дорученням прокурора Офісу генпрокурора Д. Кривовяза і з санкції слідчого судді Київського апеляційного суду Миколюка О.В. в рамах стеження за А. Мельником.



Народний депутат "Слуги народу" Олег Семінський неодноразово виступав із заявами про його викрадення у 2012 році, звинувачуючи в замовленні злочину ексміністра транспорту Миколу Рудьковського. В цей час Семінський претендує на частку в бізнесі сім'ї Рудьковського вартістю 150 млн дол. Мова йде про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", в якій нині нардеп від "Слуги народу" Семінський колись був директором, повідомляв "РБК-Україна".

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