Зеленський закликав реанімувати бізнес

Президент наголосив, що економіка — це теж фронт

Зеленський закликав чиновників, центральну і місцеву владу бути максимально креативними та сміливими у вирішенні економічних питань/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський у середу, 6 квітня, провів нараду з членами Кабміну. Ключові питання — виконання державного бюджету й економічна активність в нашій країні.

Про це він розповів під час відеозвернення.

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"Ми маємо зробити все можливе, щоб по максимуму відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий і середній бізнес на всій нашій території, на якій це безпечно та взагалі можливо працювати", — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що економіка — це теж фронт. Він закликав урядовців, центральну і місцеву владу бути максимально креативними та сміливими у розв'язанні економічних питань.

"Ми маємо всі разом знайти необхідні ідеї, необхідні рішення, щоб економіка країни стабілізувалася. Якщо потрібно переміщувати підприємства з певних районів, то маємо це робити. Якщо потрібно оновлювати законодавство й давати бізнесу більше простору для розвитку, депутати повинні швидко це зробити. Якщо потрібно створювати спеціальні умови для повернення людей, і це дозволяє безпекова ситуація на конкретній території, то кожен керівник будь-якого рівня повинен викладатися на сто відсотків, щоб зробити все для повернення людей на такі безпечні території", — сказав глава держави.

Зеленський звернувся до уряду та народу Ірландії

Президент України Володимир Зеленський 6 квітня звернувся до парламенту та народу Ірландії.

Президента розповів, що Ірландія повністю підтримує пришвидшений вступ України до Європейського Союзу. Також уряд країни робитиме все, аби посилити тиск на РФ, аби вона припинила воєнні дії.

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