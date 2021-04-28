Законопроєкт про екоконтроль надає необмежені повноваження інспекції, – експерт

В жодній країні ЄС екоінспекція не має таких необмежених повноважень, які пропонують надати їй в Україні. Про це написала координатор Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес-асоціації Ольга Бойко в колонці для delo.ua, повідомляє "Главком".

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"У ЄС немає прикладів, коли один орган представляє усі сфери екологічного нагляду та контролю і при цьому має майже необмежені повноваження, у тому числі щодо перевірок бізнесу", – зазначила Бойко.

За її словами, ключовим принципом успіху європейських країн у сфері захисту довкілля є співпраця між різними органами влади та бізнесу.

На думку експерта, при підготовці законодавства щодо екоконтролю вітчизняним законодавцям варто врахувати досвід Європи, зокрема, що в країнах ЄС екоінспекція не має правоохоронного статусу, всі результати її перевірок є публічними і у відкритому доступі, кваліфікаційні вимоги до інспекторів чітко визначені, а контроль за суб’єктами господарювання та за природними територіями здійснюється різними органами.

"В Україні 80% кримінальних правопорушень у сфері довкілля пов'язані саме з незаконним використанням природних ресурсів (лісові рубки, браконьєрство, добування корисних копалин), і саме вони, як зазначає Держекоінспекція, завдають найбільше збитків державі. Відтак, пропонуємо залишити контроль за підприємствами у сфері дії чинного законодавства та сприяти розвитку природоохоронної функції екоінспекції", – наголосила Бойко.

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Вона також відзначила, що компанії в країнах ЄС мають право отримати від екоінспекції попередження та час на виправлення, а також можливість адміністративного оскарження рішення інспектора. На думку експерта, таким арбітром в Україні може виступити Державна регуляторна служба.

Раніше президент ІСС Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що проведення екоінспекцією перевірок, які передбачаються в законопроєкті про екологічний контроль (3091), може призвести до зупинки промисловості.

Водночас президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков заявив, що законопроєкт про екоконтроль (3091) наділяє екоінспекцію надмірними повноваженнями, що може спричинити зростання корупції в галузі і посилення тиску на бізнес.