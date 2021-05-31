Яценюк: Сьогоднішня влада – необільшовики, працюють по принципу "отобрать – поделить"

/ Фото: Народний фронт

Прем’єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк вважає, що впродовж останніх двох років ситуація щодо реалізації мирних ініціатив по врегулюванню на Донбасі погіршилася.

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Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу TВA, повідомляє прес-служба партії.

"Сьогоднішня влада – чисті необільшовики. Вони ж працюють по принципу: "отобрать – поделить". Вони ж самі створити нічого не можуть. Вводять державне регулювання цін", - сказав він.

"Причому результат від цього державного регулювання – дешевше ж нічого не стало. Таке враження, що вони живуть десь у сусідній галактиці. Ну просто хай подивляться. Від їхнього державного регулювання, може, стало дешевше м’ясо, масло, крупи, газ, нафта стала дешевша?" - додав Арсеній Яценюк.

На прохання журналіста лідер "Народного фронту" також прокоментував зміну діючим урядом порядку нарахування субсидій.

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"Абсурдність економічної політики держави полягає в тому, що вони нічого не роблять для розвитку економіки. І зміна формули по субсидіям означає те, що збільшується тільки соціальна несправедливість", – зазначив він.

Арсеній Яценюк нагадав, що його уряд запровадив програму субсидій, яка "покривала половину населення України".

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"Більше того, я пригадую платіжки, які ми порівнювали після запровадження субсидій. Окремі категорії громадян стали платити менше, ніж вони платили до субсидій. Тому що держава компенсовувала", - зазначив він.

"Тому по системі соціального забезпечення однозначно, що тут влада повинна провести суспільний діалог", – сказав лідер "Народного фронту".

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Арсеній Яценюк підкреслив, що неможливо неринковими методами будувати ринкову економіку.

Раніше Яценюк заявив, що за два роки борг України виріс на три оборонні бюджети .