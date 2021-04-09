ТСК по Укрзалізниці викликає "на килим" бухгалтера

Реклама

Тимчасова слідча комісія, яку створила Верховна Рада для аналізу фінансової кризи в "Укрзалізниці", зацікавилася розмірами винагороди членам наглядової ради компанії, а також підставами, на яких їм були видані лімітні банківські картки, пише "Цензор.Нет".

На переконання членів ТСК, УЗ перебуває у катастрофічному стані, а відповідно, члени наглядової ради не мали права на премії, оскільки не виконували свою роботу.

Про це йдеться у листі голови ТСК Юлії Гришиної головному бухгалтеру філії Центру сервісного забезпечення АТ "Укрзалізниця" Наталії Бабенко.

Як сказано у листі, бухгалтера УЗ запрошують, щоб з’ясувати умови, на яких платять винагороди членам наглядової ради (НР), та отримати докази їхньої роботи, зокрема акти приймання-передачі щомісячно наданих ними послуг з липня 2018 року по лютий 2021 року.

Реклама

Також ТСК вимагає від УЗ інформацію про фактичну винагороду голови та кожного члена НР за період з 2018 по 2021 рік помісячно, і документи про компенсацію витрат, які несли члени НР для виконання своїх функцій.

Також у ТСК зацікавилися питанням видачі членам НР банківських карток зі значним лімітом: підозрюють, що гроші з цих карток були витрачені на особисті потреби, а не на виконання представницьких функцій.

В тренді ФОПам повернули карантинні 8000: закон про виплати набув чинності

"Просимо обґрунтувати видачу голові та членам НР лімітних банківських карток, а також фактичні виплати за лімітними банківськими картками голові та кожному члену НР за 2018-2021 рр. помісячно. Аналіз використання цих коштів, зокрема, на власні потреби. Надати номери відповідних карткових банківських розрахунків, надані пояснення підтвердити копіями відповідних документів та довідок", - вказується в листі.

В ТСК підкреслюють: за виконання своїх функцій член НР має право на оплату послуг у вигляді річної та додаткової винагород, і на компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням ним своїх функцій. Але тільки якщо робота була результативною.

"Водночас критичний стан Товариства ("Укрзалізниця" – ред.) свідчить про невиконання НР своїх функцій повною мірою. Тому потрібно розібратись, як та наскільки ефективно оцінюється виконання ними умов договору. Оскільки ці та інші пов’язані питання потребують перевірки та пояснень, а матеріали за запитом ТСК не надано, пропонується запросити на чергове засідання ТСК для дачі пояснень головного бухгалтера філії Центр сервісного забезпечення АТ "УЗ", яка безпосередньо здійснює всі виплати "членам НР", має оригінали правовстановлюючих документів та несе відповідальність за обґрунтованість оплат", - резюмується у листі.

Реклама

Нагадаємо: інформація про лімітовані банківські картки НР з’явилася в ефірі одного з українських телеканалів. Учасники шоу повідомили, що у кожного члена наглядової ради начебто є картка з лімітом у 500 тис. гривень на місяць, і що Володимира Жмака усунули з посади голови УЗ через те, що він спробував зменшити суми на цих картках.

Раніше політик Борислав Береза оприлюднив суми, які витрачає "Укрзалізниця" на утримання членів наглядової ради. Згідно з його даними, тільки за два роки НР витратила понад 5 мільйонів гривень на авіаперельоти (плюс ще пів мільйона – на VIP-зали очікувань), ще 2 млн було витрачено за цей час на харчування.

Раніше народний депутат, член ТСК ВР щодо "Укрзалізниці" Костянтин Бондарєв заявив, що члени наглядової ради УЗ отримують по 300 тисяч гривень зарплати щомісяця, але при цьому роками не з'являються в Україні і не мають жодного плану реформи для компанії. Тому необхідно розформувати наглядову раду у цьому складі, і сформувати нову, в яку обрати фахівців залізничної справи.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама