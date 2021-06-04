Світовий банк обговорює з урядом проблему невиконання зобов’язань у зеленій енергетиці, – нардеп

Олексій Гончаренко наголосив, що через бездіяльність Кабміну інвестиційні фонди згортають співпрацю з Україною

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Всесвітній банк веде переговори з Кабінетом міністрів щодо ситуації з порушенням зобов'язань України перед інвесторами у відновлювані джерела енергії. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, інформує "Politeka".

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"Віце-прем’єр України Любченко заявив, що обговорював питання альтернативної енергетики з головою Світового банку, і наголосив, що питання зобов’язань, взятих на себе по альтернативній енергетиці, розглядається як першочергове", - зазначив нардеп.

За його словами, міністр енергетики Герман Галущенко запевняє, що працює над вирішенням погашення заборгованості.

Гончаренко наголосив, що ситуація в секторі зеленої енергетики критична, і через бездіяльність уряду міжнародні інвестиційні фонди офіційно згортають співпрацю з Україною.

"Досі нічого не зроблено і борги не виплачені. Натомість в нас вже є заява скандинавських компаній, що вони зупиняють будь-яке інвестування в Україну", – наголосив нардеп.

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Нагадаємо, 3 червня уряд подав проєкт закону про введення нового податку на зелену енергію. Того ж дня один із найбільших інвестиційних фондів Скандинавії NEFCO оголосив про зупинку інвестицій в Україну через таке рішення Кабміну.

Наприкінці квітня іноземні інвестори ініціювали перший міжнародний арбітраж проти України через порушення урядом своїх зобов'язань.

Аналогічні позови проти України готують ще до 10 інвесторів у зелену енергетику України.

За інформацією НБУ, на тлі кризи в зеленій енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн дол., тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,86 млрд дол. Відтік інвестицій зафіксовано вперше із 2015 року.